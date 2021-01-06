Американские фондовые индексы выросли 5 января

Основные фондовые индексы США во вторник выросли, тогда как инвесторы ждали результатов выборов в Джорджии, которые определят контроль над сенатом.

S&P 500 вырос на 26,21 пункта, или на 0,7%, до 3726,86 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил 167,71 пункта, или 0,6%, достигнув 30391,60 пункта, а Nasdaq Composite подскочил на 120,51 пункта, или на 1,0%, до 12818,96 пункта. По итогам торгов в понедельник все три индекса резко снизились после закрытия на рекордных максимумах днем ранее.

Фондовые управляющие внимательно следят за последним туром выборов в сенат в Джорджии. Если оба места получат демократы, администрации избранного президента Джо Байдена может быть проще проводить новые законы.

По словам инвесторов, если сенат и Белый дом будут под контролем демократов, будет легче провести пакет дополнительных налогово-бюджетных мер, а это может оказать поддержку акциям. Однако, как предупредили инвесторы, на рынки также оказывает давление перспектива повышения налогов и усиления регулирования.

"Рынкам нравится идея статус-кво, равновесия, а оно практически достигнуто, - говорит Патрик Спенсер, управляющий директор американской инвестиционной фирмы Baird. - Есть страхи насчет регулирования крупных технологических фирм, насчет дополнительных налогов, но при очень незначительном большинстве этого особенно много не будет".

Спенсер в этом не одинок. Как отметили другие, при незначительном перевесе демократов или сохранении контроля над сенатом за республиканцами, скорее всего, законодательная повестка дня будет более умеренной.

"Если правительство будет в патовой ситуации, это будет идеальным вариантом, ведь у них будут связаны руки", - считает Грегори Пердон, содиректор по инвестициям в частном банке Arbuthnot Latham.

В краткосрочной перспективе инвесторы также будут сосредоточены на пандемии. Сохраняется повышенный уровень заражений и вероятность того, что ограничения на общественную и деловую деятельность могут затормозить восстановление экономики. В понедельник губернатор Нью-Йорка заявил, что в штате выявлен крайне заразный штамм Covid-19, недавно обнаруженный в Великобритании.

"В целом все сходятся во мнении насчет прогноза, который состоит в следующем: итак, была третья волна, четвертая волна, но благодаря вакцине мы знаем, что все в конечном итоге закончится, - заметил Дэниел Моррис, главный рыночный стратег BNP Paribas Asset Management. - Однако из-за нового штамма эта уверенность пошатнулась".

Что касается рынка облигаций, доходность 10-летних казначейских бумаг США во вторник выросла до 0,955% с 0,915% в понедельник.

Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рассчитываемый им индекс производственной активности в декабре вырос до 60,7 против ноябрьского значения 57,5. Это максимальный уровень более чем за два года. Если показатель выше 50, это указывает на рост активности.

"Показатели опроса ISM за декабрь в США оказались невероятно высокими, и подобного рода уровни производственной активности наблюдаются в опросах по всему миру", - отмечает Том Хайнлин, стратег по мировым инвестициям в Ascent Private Wealth Management при U.S. Bank Wealth Management.

"Такого рода подъем в секторе физических товаров связан с тем, что люди стали меньше тратиться на впечатления и больше - на вещи. Это можно наблюдать по тому, сколько доставок Amazon Prime было в вашем районе", - добавил он.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 0,2%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,6%. Акции трех крупнейших телекоммуникационных компаний Китая, котирующиеся в Гонконге, резко выросли, после того как было отменено решение об их делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи. Ныне отмененный план NYSE был принят после запрета, введенного правительством США и подписанного президентом Трампом в ноябре. Американцам было запрещено инвестировать в определенные компании, которые, по утверждению властей США, поддерживают китайские вооруженные силы, службы разведки и безопасности, поставляя им свою продукцию.

Акции China Mobile, которая входит в число самых дорогих китайских публичных фирм, подконтрольных государству, подорожали на 5,1%, а бумаги China Telecom и China Unicom подскочили на 3,4% и 8,5% соответственно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,7%.

Японский индекс Nikkei по итогам дня опустился на 0,4%.