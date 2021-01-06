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Фондовые биржи АТР 5 января закрылись в основном ростом
12:55 05.01.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно ростом, инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать перспективы восстановления мировой экономики в 2021 году, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,73%, до 3528,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,5%, до 2422,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,31%, до 27558,54 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,37%, до 27158,63 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,57%, до 2990,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%, до 6681,9 пункта.
Инвесторы Азии продолжают с оптимизмом реагировать на новости вокруг вакцины от коронавируса, все больше стран объявляют о начале вакцинации населения. Подобные сообщения дают надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление экономической деятельности в мире.
Аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam) заметил, что благодаря внедрению вакцины основной удар по экономике в 2021 году придется лишь на первый квартал. "Первый квартал, несомненно, будет тяжелым; рост заболеваемости был ужасным на протяжении всего праздничного периода, а ограничительные меры ужесточаются", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика.
В то же время японская биржа закрылась снижением, инвесторы обеспокоены ситуацией с коронавирусом в стране. В понедельник премьер Японии Ёсихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что власти страны рассматривают введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех ближайших префектурах для сдерживания распространения инфекции.
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