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Биржевые индексы США 5 января упали в первый день торгов в 2021 году
08:15 05.01.2021 |
Биржевые индексы США упали на 1,3-1,5% в первый день торгов в 2021 году.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,48% до 3700,65 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на 1,25% до 30223,89 пункта, а технологический NASDAQ снизился на 1,47% до 12698,45 пункта.
Индексы снизились, несмотря на общий оптимистичный настрой инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.
В начале нового года инвесторы сосредоточились на той же проблеме, которая доминировала на рынках большую часть 2020 года: пандемии коронавируса. Многие ожидают, что позднее в текущем году экономическая активность будет ускоряться по мере вакцинации населения и возобновления работы организаций. При этом есть понимание того, что путь к экономическому восстановлению будет долгим и неровным.
Поступавшие в последние дни новости о ситуации с коронавирусом рисуют мрачную картину. В США число госпитализаций в воскресенье достигло рекордного максимума, тогда как в ряде стран Европы правительства продлевают действие карантинных ограничений, призванных замедлить распространение инфекции.
Сложности в борьбе с пандемией означают, что многие компании в краткосрочной перспективе будут уязвимы к финансовым рискам.
"Мы по-прежнему наблюдаем наличие опасений относительно Covid-19 и возможности сдержать очередную волну заражений, не только в США, но и по всему миру", - заявила Куинси Кросби, главный рыночный стратег-аналитик Prudential Financial.
Эксперт также отметила растущую нервозность по поводу результатов второго тура выборов в сенат США в штате Джорджия. Итоги голосования определят, смогут ли республиканцы удержать контроль над сенатом. В последние несколько дней, по мнению инвесторов на рынках предсказаний, вероятность победы Республиканской партии снизилась, что потенциально говорит о напряженной борьбе за сенатские места.
Акции Coca-Cola потеряли 3,8%. RBC Capital Markets снизил их рейтинг с "выше сектора" до "наравне с сектором". Аналитики банка полагают, что пандемия продолжит ограничивать публичные мероприятия и выход потребителей в рестораны, что негативно влияет на спрос на продукты Coca-Cola.
Бумаги авиакомпаний, тоже серьезно пострадавшие от коронавируса, в понедельник также отметились снижением. В частности, акции American Airlines упали на 4,1%, а бумаги Delta Air Lines - на 3,7%.
Акции операторов сетей отелей тоже снизились: бумаги Hilton Worldwide Holdings опустились на 3,4%, тогда как акции Marriott International потеряли 5,4%.
Тем временем бумаги Tesla набрали 3,4%. Производитель электромобилей сообщил, что в прошлом году поставил рекордные 499 550 машин, что лишь немного ниже целевого уровня - 500 000 единиц.
На фоне масштабной распродажи акций цены на золото подскочили на 2,7%, до 1944,70 доллара за тройскую унцию, что является самым значительным процентным ростом с апреля. Котировки драгоценного металла обычно получают поддержку при усилении рыночной волатильности.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов набрал 0,7%, частично утратив наблюдаемый ранее в течение сессии прирост.
Британский FTSE 100 повысился на 1,7%. Как заметил Себастьян Маккей, фондовый менеджер по смешанным портфелям в Invesco, поддержку рынку, вероятно, оказывает торговое соглашение между Великобританией и ЕС, заключенное перед Рождеством.
"Исчезло множество побочных рисков, связанных с отсутствием соглашения [по Brexit]. Теперь инвесторы вновь начнут прощупывать почву на британском рынке", - добавил он.
Дополнительным источником для радости на рынке стали свежие данные о состоянии производственного сектора. Согласно опросам менеджеров по снабжению, заводы Азии и Европы под конец года нарастили объемы выпуска. В декабре произошел сильный подъем активности.
"Вновь действуют карантинные меры, что до некоторой степени ограничивает активность, но за время пандемии мы наблюдаем, что производственная активность обычно неплохо держится", - заметил Маккей.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Возглавил рост южнокорейский Kospi Composite, который набрал почти 2,5%.
Shanghai Composite к концу торгов вырос на 0,9%, хотя частный опрос показал, что производственная активность в Китае в декабре стала более сдержанной ввиду низкого спроса на экспорт из страны.
Бен Люк, старший аналитик State Street Global Markets по диверсифицированным инвестициям, отмечает, что эти данные свидетельствуют о сохраняющейся хрупкости китайской экономики. Однако они же смягчают опасения насчет того, что центральный банк Китая начнет преждевременно ужесточать денежно-кредитную политику. Вероятно, в текущих условиях Народный банк Китая изберет более осторожный подход.
Японский Nikkei 225 отстал от прочих азиатских индексов и потерял 0,7% на фоне укрепления иены. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство обдумывает объявление чрезвычайного положения в Токио и близлежащих районах из-за роста числа зараженных коронавирусом.
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