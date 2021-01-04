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Котировки акций на Токийской бирже упали на фоне возможной ЧС
08:04 04.01.2021 |
Котировки акций на Токийской бирже снизились на открытии первых торгов в 2021 году на фоне новостей о возможном частичном введении режима чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ранее в понедельник премьер Японии Ёсихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что власти страны рассматривают введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех ближайших префектурах для сдерживания распространения коронавируса.
По сообщению агентства Киодо, ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 99,30 пункта или 0,36% по сравнению с показателями среды прошлой недели - до 27344,87 пункта.
Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, снизился на 11,90 пункта или 0,66% - до уровня 1792,78 пункта.
Особенно страдают авиакомпании, опасаясь, что введение ЧС в Токио и ближайших префектурах снова снизит спрос на авиаперелеты. Стоимость акций Japan Airlines снизилась на 3,3%, ANA потеряла 2,2% стоимости акций, отмечает агентство Киодо.
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