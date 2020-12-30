Фондовые индексы США 29 декабря растеряли прирост

Основные фондовые индексы США во вторник упали после недавнего ралли, благодаря которому они накануне завершили день на рекордных максимумах.

В течение дня индексы колебались между ростом и снижением, закрывшись с небольшими потерями. S&P 500 снизился на 8,32 пункта, или на 0,2%, до 3727,04 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 68,30 пункта, или на 0,2%, до 30335,67 пункта, а Nasdaq Composite потерял 49,20 пункта, или 0,4%, достигнув 12850,22 пункта. В понедельник все три индекса обновили исторические максимумы закрытия.

Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 снизился сильнее других, на 1,9%.

Котировки акций несколько утратили импульс к росту после того, как лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал инициативу демократов о проведении голосования по вопросу повышения прямых выплат американским гражданам в рамках новых мер налогово-бюджетного стимулирования.

Недавний подъем на торговых площадках отчасти был связан с принятием в США второго пакета стимулов для экономики. Объемы торгов в последние дни года, как правило, ниже, потому что многие участники рынка берут отпуск, в результате амплитуда колебаний на рынке возрастает.

В понедельник палата представителей США одобрила законопроект об увеличении прямых денежных выплат домохозяйствам с 600 долларов до 2000 долларов. Законопроект теперь находится в сенате, и его дальнейшая судьба остается под вопросом. Макконнелл пообещал, что сенат рассмотрит требование президента Дональда Трампа о повышении выплат, однако не обозначил дату голосования.

Коронавирус продолжает распространяться по США, и многим американцам по-прежнему необходима экономическая помощь.

"Наращивание объемов стимулирующих мер возможно, однако преодолеть отметку в 2000 долларов может быть нелегко", - отметила Вероника Уиллис, инвестиционный стратег-аналитик в Wells Fargo Investment Institute.

Одним из позитивных аспектов экономики остается жилищный рынок. Свежие данные сегодня показали, что рост цен на жилье в США в октябре ускорился, а сильный спрос стимулировал повышение продаж жилья до 14-летнего максимума.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 по итогам торгов набрал почти 0,8%. В Великобритании прошла первая торговая сессия после рождественских праздников. Индекс FTSE 100 подскочил на 1,5%. Инвесторы обрадованы тем, что Великобритании и ЕС в канун Рождества удалось подписать торговое соглашение на период после Brexit. Сегодня страны-члены Евросоюза формально поддержали согласованную на прошлой неделе торговую сделку между Великобританией и ЕС, определяющую условия сотрудничества сторон в сфере безопасности, а также их торговые и экономические отношения после Brexit.

"Соглашение насчет торговых условий Brexit улучшило настрой на рынках рисковых активов. Инвесторы возвращаются в офис после празднования Рождества и начинают изучать подробности соглашения", - говорит инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей.

Большинство азиатских фондовых индексов во вторник выросло. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,7% и завершил торги на максимальном уровне за 30 лет. Гонконгский Hang Seng повысился на 1%, однако Shanghai Composite опустился на 0,5%.