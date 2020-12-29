Биржи АТР 29 декабря торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 достиг максимальной отметки с 1990 года вслед за рекордной динамикой рынков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% - до 3386,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2264,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,05% - до 26590,62 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,12% - до 2805,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,22% - до 6688,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,79%, до 27333,9 пункта.

Во вторник японский индекс Nikkei впервые с 1990 года достиг отметки в 27000 пунктов вслед за ростом бирж США. Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись в плюсе, обновив исторический максимум. Росту способствовало подписание действующим президентом США Дональдом Трампом бюджета на 2021 год, который включает пакет поддержки экономики страны в размере 900 миллиардов долларов.

Кроме того, палата представителей конгресса США проголосовала за увеличение компенсаций в связи с коронавирусом, затребованное Трампом, - до 2 тысяч с 600 долларов, предусмотренных утвержденным пакетом экономической помощи.

Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд (Ross Mayfield), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что рост на рынках вызван "всесторонним оптимизмом" в связи с началом вакцинации от коронавируса и принятием пакета помощи американской экономике.

В то же время давление на индекс KOSPI оказывает статистика по Южной Корее. Индекс доверия потребителей к экономике страны в декабре снизился до 89,8 пункта с ноябрьских 97,9 пункта.