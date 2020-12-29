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Фондовые индексы США 28 декабря достигли рекордных максимумов
07:58 29.12.2020 |
Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до новых рекордных максимумов после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал закон о поддержке пострадавшей от пандемии экономики, избежав приостановки работы правительства и сняв неопределенность насчет нового пакета стимулирующих мер.
Dow Jones Industrial Average прибавил 204,10 пункта, или 0,7%, достигнув 30403,97 пункта, S&P 500 вырос на 32,30 пункта, или на 0,9%, до 3735,36 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 94,69 пункта, или на 0,7%, до 12899,42 пункта. Все три индекса закрылись на новых рекордных максимумах.
После подписания Трампом законопроекта о мерах помощи американские домохозяйства смогут получить прямые выплаты, в то время как бушующая пандемия коронавируса продолжает подрывать деловую и социальную активность. Инвесторы ожидают, что дополнительные выплаты помогут защитить экономику на фоне ограничений, введенных штатами и местными властями для сдерживания вируса Covid-19 этой зимой.
"С экономической точки зрения это серьезная поддержка, которая поможет пережить этот сложный зимний сезон, - пояснил Хани Редха, управляющий портфелем смешанных классов активов в PineBridge Investments. - Но участникам рынка все равно необходимо придерживаться конструктивного настроя".
Акции туристических компаний, серьезно пострадавших от пандемии, сегодня вошли в число лидеров.
Бумаги American Airlines подорожали на 2,6%, акции Norwegian Cruise Line - на 3,9%, акции Carnival - на 4,2%.
Между тем технологический сектор сдает позиции: бумаги Zoom Video Communications упали на 6,3%, а бумаги Chewy - на 11,0%. В этом году акции компаний, специализирующихся на электронной торговле, онлайн-коммуникациях и домашних развлечениях вошли в список самых быстро растущих.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Британские рынки сегодня закрыты на рождественские праздники.
Настроение в регионе поддержало начало вакцинации от коронавируса в Европейском союзе в воскресенье. Несколькими днями ранее ЕС заключил торговое соглашение с Великобританией в рамках Brexit, сняв неопределенность насчет их будущих отношений, сохранявшуюся несколько лет.
"С каждым днем количество факторов неопределенности сокращается", - прокомментировал Редха.
Торги на фондовых рынках Азии завершились со смешанной динамикой. Китайский Shanghai Composite завершил торги без значительных изменений, японский Nikkei 225 поднялся на 0,7%, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,3%.
Акции Alibaba Group Holding на Гонконгской фондовой бирже упали на 8%. Центральный банк Китая в воскресенье публично раскритиковал Ant Group за многократное нарушение регуляторных требований и призвал ее решить проблемы в тех направлениях, которые растут наиболее быстрыми темпами, в частности, в сфере онлайн-кредитования.
На этой неделе объемы торгов, вероятно, останутся незначительными, поскольку многие взяли отпуск до конца года. В пятницу торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Нового года.
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