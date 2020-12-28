Фондовые биржи АТР 28 декабря закрылись в основном ростом на внешнем оптимизме

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно ростом на фоне новостей из США по новому пакету помощи крупнейшей экономике мира, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3397,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,04%, до 2273,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,3%, до 26314,63 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,06%, до 2808,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 6664,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,74%, до 26854,03 пункта. Австралийская биржа не работала в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,33% - до 6664,8 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли новости из США, где действующий президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в ноябре выросла на 15,5% в годовом выражении после роста на 28,2% месяцем ранее. Хотя рост замедлился по сравнению с тем, что было чем месяцем ранее, однако показатель растет седьмой месяц подряд. С начала года индикатор вырос на 2,4%, при этом предыдущие данные - с января по октябрь - указывали на рост прибыли крупных промпредприятий в стране на 0,7%.

Определенное внимание трейдеры обратили на корпоративные новости. Так, китайская интернет-компания Alibaba увеличила свою программу buy back с 6 до 10 миллиардов долларов, однако это не помогло ее акциям - на торгах в Гонконге они подешевели на 8% на фоне антимонопольного расследования, проводимого китайским регулятором. "Антимонопольное расследование в отношении Alibaba еще не определило штраф, что очень беспокоит инвесторов", - сказал агентству Рейтер главный инвестиционный директор Beijing Yunyi Asset, Чжан Цзихуа (Zhang Zihua), добавив, что результаты расследования могут "сильно изменить" оценку компании.