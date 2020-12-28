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Биржи США накануне Рождества закрылись ростом
07:44 28.12.2020 |
Основные фондовые индексы США продемонстрировали небольшой рост в четверг в отсутствие значимых факторов в канун католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,24%, до 30201,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 12804,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3704,23 пункта
В четверг на бирже США сокращенный рабочий день в связи с приближением празднования католического Рождества. В пятницу торги в США проводиться не будут.
В то же время инвесторы продолжают следить за новостями вокруг мер стимулирования американской экономики. Ранее президент страны Дональд Трамп отказался подписать принятый накануне конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. При этом Трамп заявил, что имеет в виду, что просто необходимо повысить сумму прямых выплат гражданам с 600 долларов до 2 тысяч на человека.
"Рынок сбит с толку из-за путаницы по поводу того, как будут работать меры стимулирования... Стимулирование будет, но откладывается ли оно до прихода к власти Байдена или же договор возможен в течение следующих нескольких дней - вопрос остается открыт", - сказал агентству Рейтер партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler).
Акции китайской интернет-компании Alibaba тем временем подешевели по итогам торгов на 13,4% после новостей о начале антимонопольного расследования в её отношении. На бирже Гонконга акции потеряли 8,13% своей стоимости.
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