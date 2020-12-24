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В США одобрили новый вид размещения акций на бирже
12:15 24.12.2020 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) ввести новый вид размещения акций на бирже. Предложение позволяет компаниям привлекать капитал посредством прямого листинга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сайт SEC.
Традиционный способ выхода компании на биржу - это первичное публичное размещение акций (IPO). В ходе IPO компания впервые становится публичной и привлекает капитал от дополнительного выпуска и продажи акций. В этом ей помогают инвестиционные банки-андеррайтеры. Бумаги могут продавать только действующие акционеры. Через прямой листинг прошли такие компании, как Asana, Spotify, Slack и Palantir.
Новый тип прямого листинга NYSE позволит компаниям выпускать новые акции и продавать их напрямую населению в первый день торгов. Это позволит компаниям привлекать средства, но не пользоваться услугами андеррайтеров и, соответственно, не платить им комиссии. Издание отмечает, что новый вид листинга может стать более привлекательным для стартапов.
Против введения нового листинга выступил Совет институциональных инвесторов, в который входят различные фонды. Как пишет The Wall Street Journal, совет предупреждал, что новый вид прямого листинга не защитит интересы инвесторов, как традиционное IPO. Однако комиссия отклонила эти возражения.
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