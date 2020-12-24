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Биржи Азии в основном растут 24 декабря на оптимизме по Brexit
08:30 24.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, кроме индексов Китая. Оптимизм вокруг переговоров Великобритании и ЕС по торговле после завершения переходного периода поддерживает склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% - до 3375,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 2266,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,24%, до 2794,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 6664,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 26633,82 пункта.
"Склонность к риску и слабый доллар доминируют на рынках из-за оптимизма по вакцине, фискальной поддержке в США и Великобритании, и по Brexit, причем есть надежда, что соглашение может быть достигнуто до Рождества", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
Между Великобританией и ЕС продолжаются переговоры по торговле после завершения переходного периода, который истекает через неделю. Как отметили источники, переговоры уже находятся в завершающей стадии. По данным агентства Рейтер, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с ЕС, при этом близость завершения переговоров позитивно отражается на настроениях трейдеров.
Вместе с этим акции Alibaba в Гонконге дешевеют на 8%. Ранее главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании.
В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием Рождества по Григорианскому календарю. В четверг многие рынки будут работать меньше обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не будут.
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