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Азиатские биржи растут 23 декабря после падения на COVID-рисках
08:04 23.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду поднимаются в пределах 1,2% после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в мире и новостями по очередному пакету поддержки экономики США.
По состоянию на 6.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,85% - до 3385,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,87%, до 2284,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 26235,27 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,19%, до 2766,11 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6632,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,33%, до 26523,02 пункта.
Азиатские рынки корректируются после предыдущего снижения. Так, индексы Гонконга, Австралии и Японии до этого снижались три дня подряд. Негатива мировым рынкам добавили сообщения о новом, более заразном штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. В королевстве были усилены карантинные ограничения, а многие страны ограничили транспортное сообщение со страной.
Вместе с этим новости о вакцинах от коронавируса остаются позитивным фактором для рынков. Вакцинация уже началась в Великобритании и США, а в странах ЕС может начаться 27-29 декабря. Еврокомиссия разрешила использование в ЕС вакцины Pfizer/BioNTech.
Рынки следят и за новостями из США, где конгресс принял очередной пакет помощи экономике в размере 900 миллиардов долларов в пакете с частью бюджета на 2021 год в размере 1,4 триллиона долларов. Но президент США Дональд Трамп отказался подписать принятый пакет и потребовал его пересмотра.
В ближайшие два дня, как ожидается, объем торгов будет снижен в связи с празднованием Рождества. В четверг многие рынки закроются раньше обычного, а в пятницу торговые площадки Европы, США и частично Азии будут закрыты.
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