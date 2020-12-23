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Индекс DJIA 22 декабря упал на фоне новых транспортных ограничений
07:58 23.12.2020 |
Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал во вторник на фоне опасений относительно роста заболеваемости Covid-19 и выявления нового штамма коронавируса в Европе, которые затмили собой согласование новой программы госпомощи в Конгрессе США.
По итогам торгов во вторник DJIA опустился на 200,94 пункта (0,7%) до 30015,51, показав самое большое за декабрь однодневное падение в пунктах и процентах. S&P 500 снизился на 7,66 пункта (0,2%) до 3687,26, продолжив снижение уже третью сессию подряд.
Между тем Nasdaq Composite вырос на 65,40 пункта (0,5%) до 12807,92, поставив новый рекорд.
Росту большинства акций на этой неделе препятствуют меры, введенные властями некоторых стран в ответ на обнаружение в Англии нового штамма коронавируса. Транспортное сообщение с Великобританией ограничено. Сама страна ввела жесткие ограничения на работу компаний и общественные мероприятия. Не исключено, что ее примеру последуют и другие страны, что помешает восстановлению мировой экономики.
Из-за ограничений на поездки из Великобритании в другие страны цены на нефть снижаются второй день подряд. Фьючерсы на Brent снизились на 1,6% до 50,08 доллара за баррель.
В то же время доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,917% от 0,941% в понедельник, поскольку инвесторы отдавали предпочтение относительно надежным бумагам американского правительства (доходность облигаций падает с ростом их цены).
Инвесторы пытаются понять, может ли появление нового штамма коронавируса уменьшить эффективность уже распространяемых вакцин от Covid-19.
Генеральный директор BioNTech Угур Сахин во вторник заявил, что вакцина, которую его компания разработала совместно с Pfizer, вероятно, будет эффективна и против нового штамма вируса, но сейчас проводятся специальные испытания. Он добавил, что в течение нескольких недель компания сможет разработать новые формулы против других штаммов.
"Неизвестно, насколько хорошо вакцина будет защищать от новых штаммов, - говорит директор Saxo Bank по стратегиям на рынке акций Питер Гарнри. - Если этот штамм более заразен, но вакцина все так же эффективна в борьбе с ним, то участников рынка он не сильно обеспокоит".
Конгресс США в понедельник вечером согласовал новую программу налогово-бюджетного стимулирования экономики с бюджетом в 900 млрд долларов, положив конец затянувшимся раздумьям инвесторов о способности законодателей выйти из тупика в своих переговорах. Теперь законопроект, предусматривающий выплату прямых пособий домохозяйством и помощи малому бизнесу, должен быть подписан президентом Трампом.
Несмотря на позитивный характер принятого пакета, его оказалось недостаточно, чтобы обеспечить более обширный рост фондового рынка.
Глобальный директор по макроэкономике Fidelity International Салман Ахмед отмечает, что в ближайшие дни обстановка на рынках может быть особенно неспокойной, поскольку в преддверии праздников в торгах участвует меньше трейдеров.
Исторически конец декабря является позитивным для фондового рынка, однако потери этой недели могут сигнализировать о желании инвесторов зафиксировать прибыль после беспрецедентно сильного года. Этому желанию может способствовать перспектива изменений в налоговом законодательстве после вступления в должность избранного президента Джо Байдена, считают в TD Ameritrade. С начала года S&P 500 вырос на 14%, а Nasdaq Composite подскочил на 43%.
Дополнительное давление на рынок может оказывать слабый отчет о потребительских настроениях. Рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия за первые две недели декабря упал до 88,6 пунктов от 92,9 в ноябре. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что индекс составит 97,5 пункта.
Между тем существуют и причины для оптимизма. Согласно данным, опубликованным во вторник Министерством торговли США, американский ВВП в 3-м квартале вырос на 33,4% в годовом исчислении, что немного выше ноябрьской предварительной оценки.
Европейские фондовые рынки во вторник восстановили часть позиций, утерянных накануне. Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,2%.
В Азии ведущие индексы снизились. Китайский Shanghai Composite упал на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%.
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