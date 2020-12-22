Финансовые новости
- |
- 22.12.20
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 22 декабря в основном снижаются
08:03 22.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном опускаются, рынки обеспокоены значительным ростом случаев заражения коронавирусом и новостями о новом штамме COVID из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% - до 3413,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 2307,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08% - до 26284,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, до 2770,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,01%, до 6602,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,62%, до 26549,34 пункта.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает сдерживать торги в регионе. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения, теперь в Сеуле до конца новогодних праздников запрещают собираться вместе людям от пяти и более человек.
По данным ВОЗ, общее число заражений в мире за все время составило более 75,7 миллиона случаев, суточный прирост составил более 575 тысяч. В США с начала пандемии выявили 17,8 миллиона случаев заражения.
Усиливает опасения инвесторов и ситуация вокруг новой мутации вируса в Великобритании. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.
"Эскалация ограничений в Европе из-за COVID-19 в связи с опасениями по новому виду вируса, который, как предполагается, быстрее распространяется,.. вызвал негативную реакцию для цен (акций - ред.) через краткосрочное влияние на прогноз мирового роста", - приводит агентство Рейтер слова старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Карантинные ограничения сдерживают восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии от первой волны пандемии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП
|Кабмин назначил экс-директора «Нафтогаза» Витренко и.о. министра энергетики
|VIP-сервис для олигархов. Почему инвестняни Зеленского не спасут экономику
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс фунта к доллару падает 22 декабря на рисках по коронавирусу
|Биржи АТР 22 декабря в основном снижаются
|Фондовые индексы США 21 декабря в основном снизились
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
|Нацбанк продлил льготную реструктуризацию кредитов на время карантина
|Депозитные ставки для физлиц 21.12.20
Это интересно
|Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android