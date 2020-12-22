Биржи АТР 22 декабря в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном опускаются, рынки обеспокоены значительным ростом случаев заражения коронавирусом и новостями о новом штамме COVID из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% - до 3413,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 2307,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08% - до 26284,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, до 2770,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,01%, до 6602,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,62%, до 26549,34 пункта.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает сдерживать торги в регионе. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд - почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения, теперь в Сеуле до конца новогодних праздников запрещают собираться вместе людям от пяти и более человек.

По данным ВОЗ, общее число заражений в мире за все время составило более 75,7 миллиона случаев, суточный прирост составил более 575 тысяч. В США с начала пандемии выявили 17,8 миллиона случаев заражения.

Усиливает опасения инвесторов и ситуация вокруг новой мутации вируса в Великобритании. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

"Эскалация ограничений в Европе из-за COVID-19 в связи с опасениями по новому виду вируса, который, как предполагается, быстрее распространяется,.. вызвал негативную реакцию для цен (акций - ред.) через краткосрочное влияние на прогноз мирового роста", - приводит агентство Рейтер слова старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Карантинные ограничения сдерживают восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии от первой волны пандемии.