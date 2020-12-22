Фондовые индексы США 21 декабря в основном снизились

S&P 500 упал в понедельник на фоне сообщений о выявленном в Великобритании более заразном штамме коронавируса, вынудившем власти ввести новые ограничения на поездки и поставившем под сомнение перспективы восстановления мировой экономики. Индекс упал на 14,49 пункта (0,4%), до 3694,92.

Dow Jones Industrial Average подрос на 37,40 пункта (0,1%), до 30216,45. В ходе торгов индекс потерял более 420 пунктов, но затем восстановился. Nasdaq Composite снизился на 13,12 пункта (0,1%), до 12742,52. На прошлой неделе все три индекса торговались на рекордных максимумах.

Европейские фондовые индексы упали после введения рядом континентальных стран запретов на въезд для жителей Великобритании, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса. Stoxx Europe 600 потерял 2,3%.

Цены на нефть также опустились на фоне предположений о том, что новые транспортные и туристические ограничения сократят спрос на топливо в начале 2021 года. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,6% до 50,91 доллара за баррель, продемонстрировав самое сильное падение за шесть недель.

Между тем поддержку рынку оказала перспектива утверждения нового пакета мер, которые должны ослабить давление на американскую экономику. Инвесторы отмечают, что пакет помощи в размере около 900 млрд долларов в ближайшие месяцы поддержит уровень потребления.

Британский индекс FTSE 100 потерял 1,7%. В выходные в Лондоне и близлежащих районах был ужесточен карантинный режим. Власти пытаются сдержать распространение нового штамма коронавируса, который распространяется на 70% быстрее прежних.

Беспокойство вызывает и тот факт, что дипломаты не уложились в срок согласования условий Brexit, который истек в воскресенье. Возросла вероятность того, что в конце года Великобритания выйдет из состава Европейского союза без торгового соглашения. Фунт снизился в паре с долларом на 0,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пятничных 0,947% до 0,941%.

В Азии на фондовых рынках торги прошли неоднородно. Shanghai Composite повысился на 0,8%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%.