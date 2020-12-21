Биржи АТР 21 декабря торгуются разнонаправленно на неопределенности по COVID

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики на противоречивом новостном фоне, свидетельствуют данные торгов. С одной стороны, рынки обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, с другой - по-прежнему позитивно оценивают перспективы по вакцинам.

По состоянию на 6.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,58% - до 3414,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,34%, до 2292,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,21% - до 26444,19 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,01% - до 2772,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,17% - до 6664,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,36% - до 26668,06 пункта.

Трейдеры обеспокоены новостями о новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с королевством.

Рост числа заражений в мире также продолжает пугать рынки. По данным ВОЗ, число зараженных в мире за все время пандемии превысило 75 миллионов. Близкий к рекордному суточный рост заражений наблюдается в США, а также Южной Корее.

Вместе с этим позитивным фактором остаются новости по вакцинам. В США и Великобритании уже идет вакцинация. Регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. При этом регулятор намерен 21 декабря провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech.