Индексы США 18 декабря снизились на очередной задержке стимулирования экономики

Биржевые индексы США снизились по результатам торгов на фоне очередной задержки пакета стимулирования экономики в конгрессе.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,34%, до 3709,56 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average упал на 0,39%, до 30184,82 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ незначительно снизился на 0,07%, до 12755,64 пункта.

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг пакета стимулов для экономики. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Однако переговоры до сих пор ведутся, окончательное решение не было принято, и это используется отдельными игроками для фиксации прибыли.

"Рынок настроен немного скептически, потому что секундомер включен, время уходит, а люди хотят увидеть, что соглашение действительно подписано", - сказал Томас Хейс, управляющий член Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке.