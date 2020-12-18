Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Биржи АТР 18 декабря торгуются без единой динамики из-за COVID
07:58 18.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики, инвесторы реагируют на рекордную динамику бирж США, также оценивая итоги заседания Банка Японии и ситуацию вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.55 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,13% - до 3409,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 2273,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,67% - до 26499,9 пункта, южнокорейский KOSPI - поднимался на 0,06%, до 2771,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшался на 1,07%, до 6684,6 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 0,13%, до 26772,2 пункта.
В четверг американские фондовые индексы вновь достигли рекордных уровней. Так, свои рекорды обновили технологический NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500, в то же время промышленный Dow Jones Industrial Average закрылся выше 30 тысяч пунктов, вблизи рекордной отметки. Поддержали биржи США надежды на стимулирование экономики страны.
В пятницу Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Также японский регулятор принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. При этом потребительские цены в Японии в ноябре ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем ранее.
Ситуация вокруг коронавируса остается неопределенной. С одной стороны, число заражений в мире продолжает расти, рекордный суточный прирост был зафиксирован в США. В некоторых странах региона в последнее время были ужесточены карантинные ограничения.
Вместе с этим ситуация вокруг вакцины от коронавируса дает рынкам надежду на то, что новую волну пандемии коронавируса удастся сдержать, что позволит избежать масштабного локдауна.
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