Фондовые индексы США 17 декабря закрылись на рекордных максимумах

Фондовые индексы США в четверг достигли новых максимумов. Инвесторы обрадованы признаками прогресса в согласовании новой программы государственной помощи экономике. Эти стимулирующие меры должны поддержать экономику в период потенциального замедления роста в зимний сезон.

Все три ведущих американских индекса в начале дня обновили внутридневные максимумы.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 21,31 пункта, или 0,6%, до 3722,48 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 148,83 пункта, или 0,5%, до 30303,37 пункта. Nasdaq Composite вырос на 106,56 пункта, или 0,8%, до 12764,75 пункта.

Лидеры конгресса США в среду приблизились к согласованию программы помощи примерно на 900 млрд долларов, которая подразумевает очередной раунд непосредственных выплат домохозяйствам. Конгрессмены несколько месяцев не могли прийти к компромиссу. Тот факт, что они близки к соглашению, должен подбодрить американцев в тяжелый период пандемии: хотя в США началось распространение вакцины, уровень госпитализаций остается рекордным.

Большинство инвесторов уверены в том, что экономике необходима новая программа стимулирования, чтобы продержаться до конца зимы. Массовая вакцинация должна помочь ограничить распространение вируса в 2021 году. Рост числа заражений сказался на потребительской уверенности и розничных продажах. Кроме того, в некоторых штатах введены новые ограничения на работу компаний.

"На стимулирование вся надежда", - говорит портфельный управляющий PineBridge Investments Мэри Никола.

Данные по рынку труда США сегодня показали, что экономика столкнулась с препятствиями. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю по 12 декабря повысились на 23 000 до 885 000, тогда как экономисты ждали небольшое снижение показателя.

"На текущий момент любая поддержка будет кстати, особенно для тех, кто тяжелее других переживает непростые времена. Такая поддержка поможет повысить темпы восстановления", - добавил Никола.

Акции Lennar набрали 7,6%. Застройщик сообщил, что заказы на строительство и объем завершенного строительства в 1-м квартале, вероятно, превзойдут ожидания аналитиков.

Акции Shares of Rite Aid выросли на 17%. Бумаги Accenture подорожали на 6,9%.

На мировых рынках акций наблюдался подъем. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% во главе с акциями сырьевых и розничных компаний, которые чувствительны к состоянию экономики, а также медиакомпаний. Китайский Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 набрал 0,2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,929% с 0,920% в среду. Доллар продолжил снижение. Индекс доллара WSJ понизился на 0,3%. В среду он опустился до минимального уровня с апреля 2018 года.

Спад был спровоцирован в том числе заявлением Федеральной резервной системы о том, что выкуп активов на сумму 120 млрд долларов в месяц будет продолжаться, пока не будет достигнут ощутимый прогресс в движении к целевой занятости и инфляции. По словам Николы из PineBridge, обновленный прогноз говорит о том, что центральный банк в обозримом будущем продолжит поддерживать финансовые рынки.