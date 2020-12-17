Биржи АТР 17 декабря закрылись в основном ростом на ожиданиях пакета поддержки в США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг преимущественно ростом, инвесторы оценивают новости о возможном скором принятии пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,13%, до 3404,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 2269,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,82%, до 26678,38 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,05%, до 2770,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,16%, до 6756,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,18%, до 26806,67 пункта.

В четверг рынки Азии поддержали новости по переговорам в конгрессе США по пакету дополнительной помощи американской экономике в период пандемии коронавируса. Республиканцы и демократы в США завершают переговоры по пакету экономической помощи, сумма которого составит 900 миллиардов долларов.

Аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что ралли на рынка продолжится, поскольку участники торгов оптимистично настроены в отношении пакета мер поддержки экономики США.

Также надежду азиатским трейдерам внушали новости о начале вакцинации в мире. Вакцинация уже началась в Великобритании и США. Власти Германии и Франции рассчитывают начать вакцинацию населения к концу декабря.

В то же время южнокорейский KOSPI закрылся небольшим снижением, давление на индекс оказали сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Ранее в стране зарегистрировали рекордные 1 078 случаев заражения COVID-19 за сутки. В столичной агломерации уже более 10 дней действует почти самый сильный 2,5 уровень социального дистанцирования, большинство остальных частей страны поддерживает второй уровень.