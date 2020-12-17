S&P 500 немного вырос 16 декабря в ожидании соглашения по мерам стимулирования

Американский S&P 500 вырос по итогам торгов в среду. Инвесторы внимательно следили за прогрессом на переговорах о новых мерах стимулирования экономики.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 0,2% до 3701,17 пункта. Nasdaq Composite вырос на 63,13 пункта, или 0,5%, до 12658,19 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 44,77 пункта, или 0,1%, до 30154,54 пункта.

Лидеры конгресса в среду приблизились к принятию пакета мер помощи экономики примерно на 900 млрд долларов, которые должны включать в себя прямые выплаты домохозяйствам, сообщила Wall Street Journal. В этот пакет, вероятно, также будет включено расширенное страхование по случаю безработицы.

Что касается экономических данных, то розничные продажи в США с учетом сезонных корректировок за ноябрь снизились на 1,1% и не оправдали ожиданий. Продажи резко упали в ресторанах, универмагах и дилерских центрах. До этого розничные продажи в США росли шесть месяцев подряд.

Кроме того, в среду Федеральная резервная система представила новые прогнозы, согласно которым большинство руководителей центрального банка ожидают, что процентные ставки останутся вблизи нулевого уровня как минимум по 2023 год включительно.

Надежды на новый пакет стимулирующих мер стали очередным катализатором рыночного ралли, благодаря которому S&P 500 с начала года поднялся на 15%, несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией коронавируса.

По словам инвесторов, рынок предпочитает практически полностью игнорировать непосредственные трудности для экономики, включая рост количества заболевших коронавирусом и новые карантинные меры. Выпуск вакцин от Covid-19 в этом месяце и перспектива дальнейшего масштабного распространения дополнительных прививок в следующем году стимулировали ставки на то, что ограничения будут сняты, что приведет к резкому восстановлению экономики.

В ближайшие недели ухудшить настроения на рынке могут заявления, способные замедлить распространение вакцин, говорит Алтаф Кассам, директор европейского подразделения State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии. К таким новостям он относит сообщения о потенциальных побочных эффектах вакцин и о логистических проблемах.

"Этот путь не будет гладким", поэтому на рынки акций может вернуться волатильность, говорит Кассам. "Однако в следующем году траектория должна вновь стать восходящей", - добавил он.

Акции Southwest Airlines упали на 1,5%. Акции Dish Network упали на 12%, акции American Outdoor Brands выросли на 11%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,8%. Индексы менеджеров по снабжению показали, что экономика Европы в первые недели декабря стабилизировалась. Правительства смягчили часть ограничений в секторе услуг, а промышленное производство продолжило увеличиваться. Бизнес воодушевила перспектива широкомасштабного распространения эффективных вакцин в 2021 году, поэтому темпы сокращения рабочих мест были минимальными с момента начала пандемии.

Большинство азиатских фондовых индексов завершили торги с ростом. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся почти на 1%, японский Nikkei вырос на 0,3%. Shanghai Composite остался возле флэтовой линии.