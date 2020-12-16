Финансовые новости
- |
- 16.12.20
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии растут 16 декабря вслед за США на ожиданиях по вакцине от COVID
07:59 16.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются вслед за биржами США на оптимистичных ожиданиях по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,18% - до 3373,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускался на 0,19%, до 2252,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82% - до 26422,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 2768,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,81%, до 6684,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,16%, до 26730,84 пункта.
Во вторник основные американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,3%. Ожидания по вакцине от коронавируса поддерживают рисковые настроения на мировых рынках.
Вакцинация с использованием вакцины Pfizer-BioNTech началась в Великобритании и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря рассмотрит использование вакцины BioNTech и Pfizer. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января.
Трейдеры надеются, что вакцинация поможет сдержать осенне-зимнюю волну коронавируса, избежать повторного ужесточения карантинных ограничений во многих странах и в конечном итоге - способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от локдауна в первой половине года.
"Мы ожидаем, что многие страны с развивающейся экономикой продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии. В Китае, вероятно, произойдет более быстрое приближение к допандемическим уровням ВВП", - цитирует агентство Рейтер аналитиков TD Securities.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет-2021 принят. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
|Рекордное размещение ОВГЗ со стороны Минфина способствовало дальнейшему снижению курса доллара на межбанке
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.10.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.12.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.12.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 16.12.20
|Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря
|Доллар дешевеет к евро и иене 16 декабря перед итогами заседания ФРС
Это интересно
|Лувр продает свидание с Джокондой
|Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона
|У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд
|Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»