Финансовые новости
- |
- 16.12.20
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США выросли 15 декабря на ожиданиях мер стимулирования
07:55 16.12.2020 |
Американские фондовые рынки во вторник выросли. Инвесторы с оптимизмом восприняли признаки прогресса на переговорах насчет нового пакета экономической помощи в США.
По итогам торгов S&P 500 вырос на 47,13 пункта, или 1,3%, до 3694,62 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 337,76 пункта, или 1,1%, до 30199,31 пункта. Nasdaq Composite вырос на 155,02 пункта, или 1,2%, до 12595,06 пункта.
Представители Демократической и Республиканской партий в понедельник призвали лидеров конгресса принять пакет помощи на 748 млрд долларов, который не включает самые острые вопросы, задерживающие заключение соглашения. У конгресса заканчивается время, и он может не успеть достичь соглашения до праздников в конце этого года.
Инвесторы внимательно следят за перспективами законопроекта о стимулах, особенно с учетом роста вероятности новых карантинных мер в ближайшие месяцы. Несмотря на начало распространения в США вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса, зима может выдаться для страны сложной из-за дальнейшего распространения инфекции.
"Новости [о вакцинах] уже здесь, и теперь рынок просто переваривает [ноябрьское] ралли и ищет следующий катализатор незадолго до нового года", - пояснил Кит Лернер, старший рыночный аналитик Truist Advisory Services.
Бумаги Apple подорожали после сообщения Nikkei Asia о том, что компания планирует в 1-й половине следующего года увеличить производство iPhone почти на 30% до 96 млн единиц. Акции Apple поднялись на 5%.
Акции нефтегазовых компаний, банков и производителей материалов также выросли. Тем временем бумаги нескольких производителей вакцины от коронавируса снизились. Акции Pfizer понизились на 1,3%, акции Moderna - на 5,1%. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) сообщило о крайне высокой эффективности вакцины Moderna, отметив, что скоро она может также быть использована для борьбы с пандемией. С начала года бумаги компании подорожали более чем на 650%.
В понедельник количество погибших от коронавируса в США превысило 300 000 человек. Несмотря на подвижки с разработкой лекарств, пандемия все еще угрожает подорвать восстановление экономики. Мэры нескольких крупных городов в районе Бостона в понедельник объявили, что такие организации, как музеи и кинотеатры, придется закрыть на несколько недель в попытке сдержать инфекцию.
"Рынку приходится иметь дело со множеством трудностей, - комментирует Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. - В их числе - риски все более жестких карантинных ограничений, неопределенность вокруг дополнительных стимулирующих мер в США. Без них восстановление будет проходить медленнее".
Однако многие фондовые управляющие надеются, что вакцины и поступающая поддержка от центральных банков обеспечат ралли акций и корпоративных облигаций и в 2021 году. Дополнительная помощь со стороны правительства США, вероятно, поддержит рынки.
"Пока до сих пор неизвестно, в каком виде может быть принят этот законопроект, - сказал Лин Грэм-Тейлор, старший аналитик по ставкам в Rabobank. - США необходимы дополнительные налогово-бюджетные стимулы, которые помогут им в эти зимние месяцы".
Доходность американских гособлигаций, вероятно, резко вырастет, если законодатели примут крупный стимулирующий пакет, который поддержит экономический рост, перспективы инфляции и предложение облигаций, добавил Грэм-Тейлор.
Доходность десятилетних американских гособлигаций выросла до 0,921% с 0,891% в понедельник.
Промышленное производство в США в ноябре выросло на 0,4% с октября. Это говорит о дальнейшем восстановлении производства на заводах, рудниках и коммунальных предприятиях. Рост оказался чуть сильнее прогнозов экономистов, опрошенных FactSet.
Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.
Китайский Shanghai Composite сегодня опустился на 0,1%. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%.
Восстановление экономики Китая в ноябре демонстрировало сильный импульс. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального бюро статистики страны. Промышленное производство в Китае в ноябре выросло на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и превзошло ожидания экономистов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет-2021 принят. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
|Рекордное размещение ОВГЗ со стороны Минфина способствовало дальнейшему снижению курса доллара на межбанке
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.10.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.12.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.12.2020
|Остаток средств на корсчетах банков 16.12.20
|Объемы торгов на биткоин-биржах упали на 40% с начала декабря
|Доллар дешевеет к евро и иене 16 декабря перед итогами заседания ФРС
Это интересно
|Лувр продает свидание с Джокондой
|Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона
|У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд
|Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»