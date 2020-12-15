Фондовые биржи АТР 15 декабря закрылись основном в минусе вслед за рынками США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в минусе на фоне динамики американских бирж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3367,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,4%, до 2256,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,7%, до 26207,29 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,19%, до 2756,82 пункта; австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,43%, до 6631,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,17%, до 26687,84 пункта.

"Настроения участников рынка оказались под давлением из-за падения на рынках акций США", - сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США закрылись накануне в основном в минусе (за исключением высокотехнологичного NASDAQ) на фоне голосования выборщиков на президентских выборах, также США в понедельник превысили отметку в 300 тысяч смертей заболевших коронавирусом.

В то же время китайские индексы выглядели лучше прочих, а шэньчжэньский даже вырос, поскольку инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, промышленное производство в стране в ноябре ожидаемо выросло на 7% в годовом выражении против роста на 6,9% в октябре, а розничные продажи в том же месяце выросли на 5% к ноябрю прошлого года.



