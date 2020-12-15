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Nasdaq 14 декабря закрылся с повышением на фоне роста акций технологического сектора
07:58 15.12.2020 |
Акции технологического сектора росли в понедельник, в итоге Nasdaq Composite закрылся ростом, в отличие от других ключевых индексов. По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 62,17 пункта, или 0,5%, до 12440,04 пункта.
S&P 500 снизился на 15,97 пункта, или 0,4%, до 3647,49 пункта. Технологический сектор был единственным из 11, завершившим день на позитивной территории.
Dow Jones Industrial Average упал на 184,82 пункта, или 0,6%, до 29861,55 пункта.
Все три индекса начали торги с роста. Инвесторы были довольны прогрессом в переговорах по поводу программы стимулирования экономики. Кроме того, участники рынка рассчитывают на то, что распространение вакцин от Covid-19 поможет справиться с пандемией.
В воскресенье законодатели США дали понять, что готовы пойти на компромисс по ряду наиболее спорных вопросов, которые в последние месяцы препятствовали утверждению новой программы государственной помощи экономике. Руководители обеих партий дали понять, что могут согласовать программу помощи в меньшем объеме. Инвесторы рассчитывают на то, что сторонам действительно удастся договориться и дополнительные государственные расходы помогут поддержать восстановление экономики.
"В США очень многое зависит именно от налогово-бюджетной политики, - говорит Джастин Онуеквуси, директор Legal & General Investment Management по розничным диверсифицированным фондам. - Отчасти ее эффект уже учтен в котировках, инвесторы верят, что программа будет принята".
Pfizer начала отгрузку в США своей вакцины от Covid-19 с одного из заводов в Мичигане, направив грузовики с вакциной для департаментов здравоохранения и больниц. Вакцинация может начаться уже в понедельник. Это придает уверенности насчет того, что инфекцию удастся сдержать в ближайшие месяцы, что позволит снять социальные и бизнес-ограничения. Снятие карантинных мер улучшит перспективы компаний, чей бизнес в этом году был затронут пандемией.
Вакцина "рассеивает неопределенность вокруг финансовых показателей компаний на 2021 и 2022 годы, поскольку вероятность изоляционных мер снижается", пояснил Онуеквуси. "Чем дольше представители бизнеса будут тратить при более низких уровнях прибыли, тем в более неприятную ситуацию они попадут, поскольку спрос крайне слабый, а затем это приведет к постоянным проблемам в экономике", - добавил эксперт.
Акции бостонской компании Alexion Pharmaceuticals выросли на 29%, после того как AstraZeneca сообщила, что покупает эту компанию за 39 млрд долларов с оплатой денежными средствами и акциями. Акции самой AstraZeneca на торгах в Лондоне потеряли около 7%.
Акции производителей вакцин от Covid-19 колебались, после того как в пятницу Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в экстренном порядке выдало разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech SE. Бумаги Pfizer упали в цене на 4,6%, Moderna - на 1,2%, Novavax - выросли на 3,7%.
Акции разработчика образовательного программного обеспечения Pluralsight набрали 6%, после того как он договорился продать свой бизнес частной инвестиционной компании Vista Equity Partners.
Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась до 0,891% с 0,892% в пятницу.
Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4%.
Инвесторы надеются, что Великобритания и Европейский союз заключат торговое соглашение после того, как лидеры договорились продолжить переговоры после истечения крайнего срока в воскресенье. По словам лидеров, они добились некоторого прогресса по отдельным спорным вопросам, которые не позволяли достигнуть соглашения о торговле.
"Факт продолжения переговоров оставляет проблеск надежды на то, что обе стороны хотят прийти к компромиссу", - комментирует Джейн Фоли, директор валютной стратегии Rabobank.
Торги на азиатских фондовых рынках завершились неоднозначно. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,3%.
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