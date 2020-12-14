Фондовые биржи США 11 декабря закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии пакета экономической помощи

Фондовые биржи США закрылись разнонаправлено на фоне не оправдавшихся ожиданий о принятии нового пакета экономической помощи и ожиданий одобрения вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, свидетельствуют данные с закрытия торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Снижавшийся в течение дня индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) на момент закрытия вырос на 0,16%, до 30046,37 пукнта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, до 3663,44 пункта, а NASDAQ снизился на 0,23%, до 12377,87 пункта.

Основные фондовые индексы США в пятницу умеренно снижались на опасениях за состояние и перспективы американской экономики. К закрытию снижение несколько выровнялось, а Dow вышел в плюс.

Конгресс в пятницу одобрил временный бюджет, который после подписания президентом продлит финансирования правительства еще на неделю. Это даст время на продолжение переговоров о выделении нового пакета экономической помощи, необходимой из-за пандемии коронавируса.