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Биржи АТР снижаются 11 декабря на неопределенности с восстановлением экономики
08:03 11.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на неопределенности вокруг перспектив восстановления мировой экономики, вызванной статистикой из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,03% - до 3338,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,64%, до 2216,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,28%, до 26485,23 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,92% - до 2771,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,6% - до 6642,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 26612,62 пункта.
В пятницу основные индексы Азии преимущественно снижаются, инвесторы продолжают следить за факторами, указывающими на состояние мировой экономики в период пандемии. Так, в четверг были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Показатель увеличился сразу на 137 тысяч, что стало рекордным ростом с марта.
Подобные данные указывают на необходимость дополнительного стимулирования экономики, поэтому особое внимание вновь уделяется переговорам по пакету поддержку экономики США. Переговоры ведутся с августа, решение до сих пор не было принято. На текущей неделе министр финансов Стивен Мнучин предложил сумму в 916 миллиардов долларов в качестве меры стимулирования экономики в пандемию. Предлагаемый министром пакет оказался больше ранее обсуждаемой в конгрессе двумя партиями суммы.
"Политики США все еще пытаются разработать пакет помощи в период пандемии коронавируса. Экономика США нуждается в налоговых льготах, потому что карантин продолжает ужесточаться. Из-за локдаунов закрываются предприятия и сокращаются траты населения", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега CBA Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).
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