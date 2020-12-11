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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 10 декабря закрылись разнонаправленно

08:00 11.12.2020 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в четверг снизились в ходе масштабного спада на рынке акций, который нивелировал ралли нефтегазового сектора.

В начале торгов на рынках произошел спад, и все три основных индекса снизились. Однако рост цен на нефть способствовал повышению акций поставщиков нефти и газа и отчасти компенсировал потери в других секторах.

DJIA снизился на 69,55 пункта, или на 0,2%, до 29999,26 пункта, после того, как в течение дня демонстрировал снижение почти на 200 пунктов, S&P 500 потерял 4,72 пункта, или 0,1%, достигнув 3668,10 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 66,86 пункта, или на 0,5%, до 12405,81 пункта.

Согласно данным Министерства труда США, число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе резко выросло, что является тревожным знаком для рынка труда.

Аналитики и фондовые управляющие надеются, что из-за ухудшения экономической картины конгресс, возможно, острее станет ощущать необходимость принятия пакета мер налогово-бюджетного стимулирования, которое окажет поддержку бизнесам и домохозяйствам во время экономического спада. Законодательная власть и Белый дом в целом пришли к согласию насчет того, что пакет мер помощи должен составить около 900 млрд долларов, но ключевые разногласия сохраняются.

"Сохраняются опасения насчет возможного краткосрочного влияния ситуации с мерами налогово-бюджетного стимулирования, предназначенными для противодействия росту случаев коронавируса в США и за границей, - добавил Флинн. - Сейчас встал вопрос о том, приобретет ли проведение дополнительных мер стимулирования через конгресс более срочный характер в результате выхода новых разочаровывающих данных по рынку труда или же переговоры перетекут в 1-ю часть 2021 года".

Распространение коронавируса продолжается быстрыми темпами, и число смертей в США достигло рекордного суточного значения - 3100.

По словам Фахада Камала, инвестиционного директора Kleinwort Hambros, если "ситуация с вирусом станет совсем печальной, сразу ухудшится экономическая картина: легко можно наблюдать, как это происходит". "Во избежание этого законодателям крайне важно принять меры", - добавил он.

Лидерами в составе S&P 500 стали акции нефтегазовых компаний: акции Exxon Mobil прибавили 2,8%, а Chevron - 3,2%. Нефть WTI подорожала на 2,8%, до 46,78 доллара за баррель, прервав трехдневную череду потерь.

Цены на нефть падали в этом году на фоне сокращения спроса, но за последнее время отыграли часть потерь, поскольку инвесторы стали в большей мере надеяться на то, что вакцины помогут смягчить последствия пандемии.

Акции Airbnb подскочили на 113% по итогам первого дня торгов на NASDAQ, что говорит о высоком спросе на новые листинги, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Акции Facebook понизились на 0,3%. Федеральная торговая комиссия и группа из 48 генпрокуроров в среду подала антимонопольные иски к компании.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% под давлением акций банков и автопроизводителей.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг увеличил объемы ключевой программы выкупа облигаций на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро. Программа была продлена и теперь будет действовать минимум до конца марта 2022 года. Центробанк также решил активнее поддерживать банковскую систему за счет серии усиленных мер по увеличению ликвидности и продлил ключевую программу до июня 2022 года.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции отметила, что пандемия и ограничительные меры оказали на экономику более серьезное влияние, чем ожидалось. По ее словам, такая ситуация, вероятно, сохранится в 1-м квартале 2021 года. Нормализация экономики ожидается не ранее конца следующего года.

"Фактически ЕЦБ говорит о том, что окончание программы выкупа облигаций пока не предвидится, - отметил Себастьян Гали, стратег по макроэкономике в Nordea Asset Management. - Это воодушевляет".

Однако, по его словам, меры поддержки банковской системы не оправдали ожидания некоторых аналитиков. Банковский сектор в Stoxx Europe 600 просел на 2,1%.

На настрой рынков региона также влияют переговоры о торговом соглашение между Великобританией и ЕС после Brexit. Еврокомиссия в четверг сообщила, что готовит чрезвычайные меры на случай отсутствия соглашения, в том числе авиационные правила и правила передвижения по дорогам.

"Мы по-прежнему считаем, что в последний момент стороны придут к соглашению, но также готовимся и к сценарию прекращения переговоров, - отметил макроэкономический аналитик и фондовый управляющий в Pictet Asset Management Стив Донзе. - Тяжелый и конфликтный Brexit станет помехой для восстановления".

В Азии ключевые индексы завершили торги в минусе. Японский Nikkei 225 просел на 0,2%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Shanghai Composite остался почти без изменений.

Акции SoftBank в Азии выросли почти на 11%, достигнув максимума более чем за 20 лет. Эта компания, занимающаяся технологическими инвестициями, владеет почти одной четвертой долей сервиса по доставке еды DoorDash, чьи акции в ходе рыночного дебюта подскочили вчера на 86%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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