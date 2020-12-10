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Биржи АТР 10 декабря торгуются разнонаправленно на ожидании поддержки экономики США
07:57 10.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, инвесторы продолжают следить за процессом принятия пакета поддержки экономики США и переговорам по Brexit между Великобританией и ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3380,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 2257,18 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,48%, до 26375,97 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,28% - до 2762,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,57% - до 6690,2 пункта, японский Nikkei 225 колеблется: растет на 0,01%, до 26821,73 пункта, минутами ранее индекс снижался.
Участники торгов по-прежнему следят за процессом принятия мер по поддержке американской экономики. Ранее в ночь на среду министр финансов США Стивен Мнучин предложил 916 миллиардов долларов в качестве стимулирующих мер в период пандемии коронавируса. Эта сумма оказалась выше ранее предлагаемой двумя партиями.
Кроме того, одним из основных событий на рынке остаются переговоры по Brexit. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Великобритания придут к решению по Brexit к концу текущей недели. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, переходный период после Brexit истекает 31 декабря.
Аналитики ANZ, мнение которых цитирует агентство Рейтер, отмечают, что риски вокруг переговоров между Великобританией и ЕС по Brexit, а также обсуждения суммы пакета финансовой помощи экономики США приводят к волатильности на мировых рынках.
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