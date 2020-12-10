Индексы США снизились 9 декабря на фоне переговоров по мерам стимулирования

Фондовые индексы США в среду снизились после того, как накануне достигли рекордных максимумов, тогда как инвесторы следили за переговорами в конгрессе насчет новой программы налогово-бюджетного стимулирования.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 105,07 пункта, или на 0,4%, до 30068,81 пункта.

S&P 500 снизился на 29,43 пункта, или на 0,8%, до 3672,82 пункта. Во вторник этот индекс в 30-й раз с начала года завершил торги на рекордном максимуме.

Nasdaq Composite упал на 243,82 пункта, или на 1,9%, до 12338,95 пункта, после того, как во вторник достиг уже 50-го рекордного уровня закрытия за 2020 год.

Инвесторы с оптимизмом оценивают шансы на то, что конгресс утвердит еще одну программу помощи экономике, пострадавшей от коронавируса. Тем временем рост числа зараженных Covid-19 вынуждает власти вводить новые ограничения на общественную и деловую активность. Во вторник администрация Дональда Трампа предложила программу с бюджетом в 916 млрд долларов. Ранее демократы отвергли предложение Митча Макконнелла, лидера сенатского большинства, сузить объем программы.

Группа законодателей в среду работала над достижением компромисса по таким вопросам, как распределение финансовой помощи для правительств штатов и местных органов власти, а также юридическая защита компаний, продолжающих осуществлять свою деятельность во время пандемии.

Аналитик Stifel Барри Баннистер назвал инициативу конгресса ключевой частью государственной программы поддержки экономики.

По его словам, Федеральная резервная система и конгресс хотят добиться такого восстановления, которое будет поддерживаться самостоятельно, однако на это может уйти больше времени, чем ожидается. "Нельзя сказать, что мы в шаге от катастрофы, но тучи сгущаются", - отметил он.

От американских законодателей ждут помощи тем, кто сильнее всего пострадал из-за пандемии. Тем временем во вторник в США было зафиксировано свыше 215 000 новых случаев заражения. Некоторые штаты ввели новые ограничения, и экономисты опасаются, что в зимние месяцы экономика США вновь просядет.

"Ухудшение эпидемиологической обстановки требует срочных мер, - говорит Хью Гимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management. - Участники рынка надеются, что, раз выборы уже миновали, политикам будет проще прийти к компромиссу".

Акции специалиста по кибербезопасности FireEye упали на 13%, после того как компания сообщила, что подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к ее программным продуктам, которые использовались для тестирования систем защиты у тысяч клиентов.

Акции Lowe's повысились на 5,9%, после того как эта компания заявила, что продажи за финансовый год, по всей видимости, вырастут на 22%.

Акции Tesla понизились на 7,0%, после того как компания сообщила о намерении продать акции на сумму до 5 млрд долларов. Тем временем основатель компании Илон Маск сообщил, что перебрался из Калифорнии в Техас, так как считает, что в этом штате более дружественная обстановка для предпринимателей.

Акции DoorDash в среду дебютировали на NYSE, отметившись ростом на 86%. Компания провела публичное первичное размещение акций по цене 102 доллара, выше заявленного целевого диапазона в 90-95 долларов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась с 0,913% во вторник до 0,939%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%. Инвесторы с осторожным оптимизмом оценивают перспективы того, что Великобритания и Европейский союз вскоре подпишут торговое соглашение.

В Азии динамика на фондовых рынках была неоднородной. Китайский Shanghai Composite по итогам дня опустился на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, японский Nikkei 225 набрал 1,3%.