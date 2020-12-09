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Фондовые рынки АТР 9 декабря растут на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса
08:18 09.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на новостях из США об эффективности вакцины от нового коронавируса компании Pfizer, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,06%, до 3412,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,5%, до 2282,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 1,26%, до 26636,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,46%, до 2739,35, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,71%, до 6728,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 26793,77 пункта.
Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщения о том, что накануне регулятор в США подтвердил эффективность вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech. Кроме того, ранее Великобритания стала первой на Западе страной, которая начала вакцинацию населения.
"Новости о вакцинах и сосредоточенное на них внимание сейчас наиболее важные факторы для рынка. На данный момент все с нетерпением ожидают прихода мира после коронавируса", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова портфельного макроаналитика J.P. Morgan Private Bank Стефани Рот (Stephanie Roth).
Оптимизму на рынках Азии также способствуют экономические новости из США. Министр финансов этой страны предложил конгрессу пакет дополнительной поддержки экономики размером в 916 миллиардов долларов. Ранее был представлен пакет размером в 908 миллиардов долларов.
Кроме того, индекс потребительских цен (CPI) в Китае в ноябре снизился на 0,5% в годовом выражении, а в месячном - на 0,6%. При этом аналитики прогнозировали рост показателя в годовом выражении на 0,8%, а в месячном ожидалось его снижение на 0,2%.
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