S&P 500 и Nasdaq 8 декабря достигли новых рекордных уровней закрытия

Основные фондовые индексы США во вторник выросли на фоне позитивных шагов в борьбе с пандемией коронавируса.

Акции компаний в сфере здравоохранения росли на новостях о том, что в Великобритании начнется применение вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Признаки того, что американские законодатели по-прежнему стремятся согласовать новый пакет мер налогово-бюджетной поддержки, тоже способствовали подъему на фондовом рынке. Согласно сообщению Bloomberg, конгрессмены от Республиканской партии планировали встретиться с представителями Белого дома, чтобы добиться прогресса в принятии пакета мер объемом примерно в 900 млрд долларов, направленного на преодоление последствий пандемии Covid-19. Бумаги технологического сектора торговались с понижением до появления этих новостей, однако во второй половине сессии демонстрировали прирост.

Инвесторы внимательно следят за переговорами между республиканцами и демократами, поскольку без соглашения по мерам стимулирования восстановление экономики может оказаться под угрозой ввиду роста числа заражений коронавирусом, госпитализаций и смертельных случаев, и в этом случае на фондовом рынке может произойти откат.

Пакет экстренных антикризисных мер "необходим, чтобы помочь страдающим сейчас предприятиям", пояснил Джеро Юнг, старший экономист Mirabaud Asset Management. "Восстановление рынка труда существенно замедлилось, поэтому некоторая помощь все еще необходима. Это важный вопрос, который влияет на настроение на рынках", - добавил он.

S&P 500 набрал 10,29 пункта, или 0,3%, достигнув 3702,25 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 62,83 пункта, или на 0,5%, до 12582,77 пункта. Оба индекса достигли новых рекордных уровней. Dow Jones Industrial Average вырос на 104,09 пункта, или на 0,3%, до 30173,88, не дотянув до новой рекордной отметки.

В понедельник американские законодатели пытались разобраться с одной из проблем - заключить соглашение по экстренным расходам. Лидеры конгресса отметили, что планируют принять решение о продлении текущего финансирования правительства на неделю, чтобы выгадать время на переговоры по обоим законопроектам.

Несмотря на рост заболеваемости, рынок акций США смог достичь новых максимумов за счет прогресса с вакциной и кратковременных признаков прогресса в переговорах о новом пакете экономической помощи. S&P 500 с начала года вырос на 15%, причем недавний период роста был обусловлен новостями о вакцине от Pfizer.

По словам аналитиков, инвесторы с оптимизмом ждут следующий год, надеясь на дальнейшее восстановление прибыли компаний. Но если число случаев Covid-19 достигнет критических отметок, то, как говорят аналитики, им придется пересмотреть прогнозы.

"Есть постоянные колебания чаш весов: с одной стороны, есть хорошие новости о вакцине и мы так близки к развязке, а с другой стороны, если при очередном всплеске заражений вакцина еще не будет использоваться, будет очередной удар по ВВП, - указала Джорджина Тейлор, менеджер смешанного фонда в Invesco. - Рынки все еще этим действительно обеспокоены".

Нефтегазовый сектор во вторник возглавил рост в составе S&P 500, прибавив 1,6%. Акции сектора здравоохранения выросли на 0,7%, тогда как бумаги Pfizer подорожали на 3,2%.

Акции компаний потребительского сектора и промышленной сферы отметились ростом на 0,5% и 0,4% соответственно, а бумаги технологического сектора выросли на 0,3%, отыграв понесенные ранее потери.

Акции Tesla выросли на 1,3% после того, как ранее в течение дня демонстрировали снижение после заявления компании о намерении продать собственные акции стоимостью до 5 млрд долларов.

Бумаги Uber подешевели примерно на 1,5%: сервис заказа такси продал свой бизнес технологий автономного вождения конкурирующему стартапу.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. В Азии большинство индексов акций понизились. Shanghai Composite потерял 0,2%, в Гонконге Hang Seng просел на 0,8%.