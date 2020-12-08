DJIA 7 декабря снизился в связи с ростом числа зараженных коронавирусом в США

Американский индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник откатился с рекордного уровня, достигнутого на прошлой неделе. Инвесторов беспокоит, что рост заболеваемости Covid-19 в США может негативно отразиться на экономическом росте в зимний период.

DJIA упал на 148,47 пункта, или на 0,5%, до 30069,79 пункта, S&P 500 снизился на 7,16 пункта, или на 0,2%, до 3691,96 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 55,71 пункта, или на 0,4%, до 12519,95 пункта, нового рекордного максимума.

Рынки акций в последние недели достигли рекордных максимумов на фоне улучшения экономических перспектив в связи с разработкой вакцин от Covid-19. Однако рост числа заражений и возможность его влияния на восстановление экономики также воздействуют на настрой инвесторов. В воскресенье вечером в Калифорнии ввели новые ограничения, направленные на замедление распространения инфекции. Перед этим число людей, госпитализированных в США с Covid-19, достигло рекордных значений.

"Что касается роста в США, вакцина не окажет существенного влияния на текущую третью волну, - говорит Джеймс Маккормик, стратег NatWest Markets. - Ближайшие перспективы роста экономики в США явно ухудшаются".

Вышедшие в пятницу данные показали, что рост числа рабочих мест в США в ноябре замедлился. Это говорит о том, что восстановление на рынке труда теряет обороты на фоне увеличения числа случаев коронавируса и новых ограничений для бизнеса.

"V-образное восстановление несколько выровнялось", - пояснил Скотт Клемонс, старший инвестиционный аналитик Brown Brothers Harriman. При этом, по его словам, фондовые индексы удерживаются вблизи рекордных максимумов благодаря ожиданиям инвесторов насчет того, что экономика США нормализуется после выпуска вакцины от коронавируса.

По мнению инвесторов, рост заражений и ухудшение ситуации с восстановлением экономики могут мотивировать конгресс на принятие нового пакета мер налогово-бюджетного стимулирования. Увеличившаяся в размере группа представителей обеих партий пытается договорится насчет мер помощи, которые бы оказали поддержку бизнесу и семьям американцев до конца марта. Законодатели и консультанты в воскресенье заявили, что надеются подготовить текст в начале этой недели.

"Это поможет конгрессу сосредоточиться и продвинуться с этой задачей, - заметил Алтаф Кассам, директор по инвестиционной стратегии в европейском подразделении State Street Global Advisors. - Рынок считает, что есть достаточно оснований для беспокойства насчет введения мер налогово-бюджетного стимулирования".

Восемь из 11 секторов S&P 500 в понедельник сдали позиции. Технологический и коммуникационный субиндексы вошли в число немногих растущих, как и коммунальный сектор, считающийся защитным.

Нефтегазовый субиндекс стал лидером падения. Акции Chevron упали в цене на 2,7%, а бумаги Exxon Mobil подешевели на 1,9%. WSJ сообщила, что нефтяному гиганту грозит борьба за доверенности акционеров с инвестором-активистом, недавно купившим его акции.

Акции некоторых нефтегазовых компаний также пострадали от активных продаж природного газа из-за прогнозов о теплой погоде, которые могут негативно сказаться на спросе на газовое отопление. Ближайшие фьючерсы на американский природный газ упали на 6,6%, до минимума с сентября.

Акции Eastman Kodak набрали 60%. Правительственное агентство не обнаружило нарушений при процессе выдачи займа Kodak, который ранее был приостановлен. Об этом свидетельствует копия экспертизы, изученная The Wall Street Journal.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,3%. Переговоры между ЕС и Великобританией насчет торгового соглашения вступили в решающую фазу. Фунт упал к доллару на 0,4% на фоне сообщений, согласно которым консультации могли закончиться ничем.

"Кажется, рынки стали полагать, что настает очень важный момент", - заметил Дерек Халпенни, директор MUFG Bank по анализу глобальных рынков в европейском регионе. Инвесторы, по его словам, уделяют внимание риску того, что стороны не договорятся по вопросам торговли.

В Гонконге Hang Seng по итогам торгов потерял 1,2%. Перед этим вышло сообщение Reuters о том, что США готовят санкции в отношении китайских официальных лиц в связи с их ролью в отстранении некоторых гонконгских законодателей-оппозиционеров.

В Гонконге и на рынках Китая упали акции некоторых компаний, которые, по мнению властей США, поддерживают вооруженные силы Китая. Составляющая индексы компания FTSE Russell, заявила, что исключит из ключевых индексов восемь китайских фирм.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 0,928%, тогда как в пятницу составляла 0,967%.