Биржи США 4 декабря незначительно подросли на статистике по безработице

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,88%, до 3699,13 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,83%, до 30217,77 пункта, а технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,7%, до 12464,23 пункта.

В пятницу участники торгов обратили внимание на макростатистику. Так, безработица в стране в ноябре уменьшилась до 6,7% с 6,9% месяцем ранее. А рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны составил 245 тысяч.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 1 миллиард долларов, или на 1,7% по сравнению с показателем сентября, до 63,1 миллиарда доллара. При этом ожидался рост показателя до 64,8 миллиарда долларов.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с пакетом финансовой поддержки экономики США. Ранее сенаторы от обеих партий представили этот пакет на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Мак-Конелл также заявлял, что законодатели близки к компромиссу.

Кроме того, на рынках продолжает наблюдаться некоторый оптимизм вокруг вакцины от коронавируса.