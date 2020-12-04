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Рынки Азии 4 декабря торгуются без единой динамики на рисках вокург COVID
08:05 04.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики, южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 остаются вблизи рекордных уровней на ожиданиях по восстановлению экономики, при этом риски по пандемии сдерживают настроения рынков, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% - до 3430,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,18%, до 2294,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,16% - до 26686,54 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,36% - до 2732,94 пункта, ранее он установил очередной исторический рекорд, поднявшись до 2742,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,41% - до 6642,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,33% - до 26721,24 пункта, индекс остается у максимальных отметок почти за 30 лет.
Ожидания по пакету поддержки экономики США в целом привели к росту американских фондовых рынков в четверг, что отразилось и на настроениях азиатских инвесторов. Ранее сенаторы в США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов.
Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии. В четверг действующий президент страны Дональд Трамп сообщил, что поддержит пакет мер стимулирования экономики на фоне коронавируса.
Вместе с этим ситуация вокруг пандемии остается неопределенной. С одной стороны, число заражений продолжает расти: так, Южная Корея вновь зарегистрировала рекордные за более чем восемь месяцев 629 случаев заражения COVID-19 за сутки. Но данные об эффективности вакцин поддерживают ожидания касаемо возможности взять пандемию под контроль.
"Фондовые рынки ведут себя так, как будто мир уже победил болезнь. На самом деле потребуется некоторое время, пока вакцина не достигнет каждого уголка мира, а число заражений не начнет снижаться", - заявил агентству Рейтер старший инвестстратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).
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