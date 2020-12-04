Dow Jones 3 декабря закрылся ростом на фоне позитивных данных о рынке труда в США

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг немного вырос. Согласно недельному отчету Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице снизилось, и теперь инвесторы ждут более подробного месячного отчета, который выйдет в пятницу.

DIJA вырос на 85,73 пункта, или 0,3%, до 29969,52. Nasdaq Composite поднялся на 27,82 пункта, или 0,2%, до 12377,18, поставив очередной рекорд.

S&P 500 рос большую часть дня, но перед закрытием торгов перешел к снижению, положив конец наметившемуся тренду роста, который продолжался две сессии. По итогам торгов S&P 500 снизился на 2,29 пункта, или 0,1%, до 3666,72.

В последнее время основные фондовые индексы США не раз ставили новые рекорды, благодаря оптимизму инвесторов насчет того, что экономическое восстановление в следующем году усилится ввиду появления вакцин от Covid-19. Однако щедрые оценки акций и повышенные уровни заражений несколько охладили пыл инвесторов, и в последние дни подъем был более спокойным.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 28 ноября упало до 712 000. Это ниже прогнозов экономистов. Такие данные отражают умеренное улучшение темпов восстановления рынка труда. В пятницу выйдет более масштабный отчет по рынку труда США.

Между тем, как показала статистика IHS Markit, активность в американском секторе услуг в ноябре выросла шестой месяц подряд. Это говорит об устойчивости активности, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса.

"Рынки растут, полагая, что в 2021 году экономики восстановятся, - говорит Питер Диксон, экономист из Commerzbank. - Есть опасения, что множество положительных новостей уже учтено в ценах, поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время рынок вряд ли рванет вверх, но возможна постепенная восходящая динамика".

Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг понизилась до 0,919% от 0,948% в среду.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 почти не изменился.

Европейские регуляторы, как ожидается, в конце этого месяца примут решение об утверждении экспериментальных вакцин от коронавируса. По словам инвесторов, более быстрые решения властей Великобритании и США в этом отношении дадут этим странам преимущество и сделают их акции более привлекательными.

"Европа, похоже, будет отставать в плане распространения вакцины, и у нее, по всей видимости, уйдет больше времени на одобрение прививки, - считает Шаниль Рамджи, управляющий фонда смешанных классов активов в Pictet Asset Management. - Кроме того, с логистической точки зрения Европа более фрагментирована и может не прийти к единым стандартам".

В Азии большинство ведущих фондовых индексов повысились. Исключением стал китайский Shanghai Composite, который опустился на 0,2%. Палата представителей США в среду единогласно одобрила законопроект, который грозит запретом на торговлю в США акциями таких китайских компаний, как Alibaba Group Holding Ltd., из опасений насчет недостаточно прозрачного аудита.