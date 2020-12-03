Фондовые индексы США 2 декабря закрылись разнонаправленно

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average завершили сессию среды небольшим ростом на фоне появления признаков прогресса в переговорах относительно новых мер стимулирования экономики США, поднявших настроение инвесторам.

Все три ведущих индекса США после открытия торгов снизились, но затем начали сокращать потери, получив в середине дня дополнительный импульс к росту от законодателей, представляющих демократов и республиканцев, выразивших надежды на достижение компромисса в согласовании нового пакета помощи.

В результате по итогам торговой сессии S&P 500 вырос на 6,56 пункта (0,2%) до 3669,01, поставив новый рекорд на закрытие торгов. DJIA вырос на 59,87 пункта (0,2%) до 29883,79. Между тем Nasdaq Composite упал на 5,74 пункта до 12349,37.

В последние недели рост на фондовых рынках стимулирован оптимизмом насчет того, что вакцины от Covid-19 помогут ускорить экономическое восстановление. Это подстегнуло ралли акций компаний, которые чувствительны к росту экономики, включая бумаги нефтегазовых фирм и банков. Более того, DJIA впервые преодолел отметку 30000 пунктов.

В среду энтузиазм немного утих, несмотря даже на то, что Великобритания выдала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса. Эксперты по здравоохранению ожидают, что власти США выдадут аналогичное разрешение позднее в декабре.

"Это воодушевляет, однако все этого ждали, - пояснил Крис Константинос, старший инвестиционный аналитик RiverFront Investment Group. - Сейчас нас накрыл информационный вакуум. Сезон отчетности прошел, и участники рынка ждут конца года и следят за новостями о вакцинах и стимулах".

При этом инвесторы отмечают, что оптимистично оценивают ситуацию на фондовых рынках в ближайшие месяцы, ожидая мощного восстановления экономики после вакцинации населения США в следующем году. Обязательство ФРС и дальше предоставлять стимулы также усилило спрос инвесторов на рисковые активы.

"В чем смысл продавать акции, если есть основания надеяться на будущую поддержку как в налогово-бюджетной, так и в денежно-кредитной сфере?" - задает риторический вопрос Дерек Халпенни, аналитический директор по мировым рынкам в MUFG Bank.

Как он добавил, он ожидает дальнейшего роста акций в ближайшие недели, хотя стоимостные оценки кажутся завышенными.

Несмотря на появление в среду признаков готовности американских законодателей положить конец многомесячному противостоянию в вопросе о стимулировании пострадавшей от пандемии экономики, пока неясно, насколько успешными окажутся их переговоры. Во вторник группа представителей обеих партий представила свой проект краткосрочного пакета мер стимулирования стоимостью 908 млрд долларов. В среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер выступили с совместным заявлением, предложив взять это двухпартийное предложение за основу в последующих переговорах.

Тем не менее, несмотря на это, а также на то, что распространение вакцины от Covid-19 в США может начаться уже в обозримом будущем, трейдеры по-прежнему имеют дело с экономикой, которой были нанесены глубокие раны, а также с неопределенностью относительно возможности введения новых локдаунов после того, как избранный президент Джо Байден вступит в должность.

На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за новыми отчетами о рынке труда. Опубликованные в среду ноябрьские данные ADP по числу рабочих мест в частном несельскохозяйственном секторе США показали, что было создано 307 000 рабочих мест - меньше, чем в октябре, и меньше, чем ждали экономисты.

Между тем, согласно Бежевой книге ФРС, представляющей собой компиляцию оценок, предложенных деловыми контактами центрального банка, американская экономика этой осенью росла темпами "от скромных до умеренных", тогда как четыре региональных филиала ФРС сообщили о "незначительном росте" или его отсутствии.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в среду выросла до 0,948% от 0,933% во вторник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 немного снизился. В Азии ведущие индексы тоже завершили торги без значительных изменений. Японский Nikkei 225 остался у флэтовой линии, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли примерно по 0,1%.