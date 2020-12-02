Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы АТР 2 декабря слабо растут на оптимизме вокруг вакцины от COVID
08:12 02.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном слабо поднимаются после сильного роста в ноябре, сдерживают рынки от коррекционного снижения ожидания по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 6.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3454,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2289,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,07%, до 26548,78 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,3%, до 2668,47 пункта, ранее он вновь обновил исторический рекорд - до 2675,28 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,01%, до 6589,4 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,12%, до 26819,19 пункта, показатель также обновил - ранее в среду индекс впервые почти за 30 лет достиг 26884 пунктов.
В ноябре мировые фондовые рынки показали значительный рост на фоне ожиданий по вакцине от коронавируса. Эффективность по нескольким вакцинам уже была оценена как высокая, что улучшило ожидания рынков относительно перспектив восстановления экономики, которая пострадала в первую половину года от первой волны коронавируса.
В среду динамика роста несколько ослабла из-за фиксации инвесторами прибыли, но оптимизм по поводу вакцин сохраняется и сдерживает индексы от снижения. Ранее американская Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса может достигать эффективности до 100% при тяжелых случаях COVID-19. А в ЕС уже в течение нескольких недель примут решение по заявке Pfizer и BioNTech на вакцину от коронавируса, сообщило Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) во вторник.
"У нас есть несколько положительных факторов, и сочетание оптимизма вокруг вакцины, а также сохраняющихся стимулов от властей и центробанков, сохраняется", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны
|Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке
|Золото 2 декабря дешевеет на неопределенности с поддержкой экономики США
|Курс доллара к мировым валютам 2 декабря остается у минимума за 2,5 года
|Фондовые индексы АТР 2 декабря слабо растут на оптимизме вокруг вакцины от COVID
|Фондовые индексы США 1 декабря выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
|Количество заключенных договоров «Зеленая карта» с начала года упало на 44,99%
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров