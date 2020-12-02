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Фондовые индексы США 1 декабря выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды
08:08 02.12.2020 |
Американские фондовые индексы во вторник выросли, а S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Оптимизм инвесторов, который стал топливом для ноябрьского подъема на рынках акций, не угас и с наступлением календарной зимы.
В последние недели на настроение инвесторов положительно влияют новости о разработке вакцин от Covid-19. Сильные результаты их испытаний позволяют надеяться на то, что пострадавшие от пандемии отрасли смогут восстановиться быстрее, чем предполагалось ранее.
Достижения в защите населения от коронавируса оставались в центре внимания и во вторник. Европейский регулятор в сфере здравоохранения сообщил, что BioNTech (партнер Pfizer) и американская фармацевтическая компания Moderna уже подали заявки на регистрацию своих вакцин в ЕС.
Еще одним позитивным моментом для рынков стали появившиеся во вторник признаки возобновления в Вашингтоне переговоров о новом пакете помощи в условиях пандемии. Инвесторы внимательно следят за их ходом, потому что они могут повлечь за собой дополнительное экономическое стимулирование.
По итогам торгов во вторник S&P 500 вырос на 40,82 пункта (1,1%), до 3662,45, поставив уже 27-ой в 2020 году рекорд на закрытие торгов. Nasdaq Composite вырос на 156,37 пункта (1,3%), до 12355,11, поставив 46-ой рекорд на закрытие в этом году. Dow Jones Industrial Average прибавил 185,28 пункта (0,6%), поднявшись до 29823,92. DJIA завершил ноябрь с лучшим месячным приростом с 1987 года.
Несмотря на все перипетии 2020 года, с начала года S&P 500 набрал уже 13%, а Nasdaq Composite (благодаря росту акций технологических компаний) подскочил на целых 38%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник поднялась до 0,933% от 0,845% в понедельник.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,7%. Опубликованные во вторник индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственных секторов крупных европейских экономик показали, что в еврозоне продолжается восстановление.
"Производственному сектору в Европе удалось сохранить относительную устойчивость, - говорит главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Такие данные в целом воодушевляют, но мало что говорят о более уязвимых секторах экономики, например, о секторе услуг".
Большинство азиатских фондовых индексов сегодня выросли. Shanghai Composite по итогам дня набрал 1,8%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, японский Nikkei 225 - 1,3%.
Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая по версии Caixin в ноябре достиг максимального уровня за десять лет, что говорит об уверенном восстановлении второй по величине экономики мира.
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