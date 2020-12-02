Фондовые индексы США 1 декабря выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы во вторник выросли, а S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Оптимизм инвесторов, который стал топливом для ноябрьского подъема на рынках акций, не угас и с наступлением календарной зимы.

В последние недели на настроение инвесторов положительно влияют новости о разработке вакцин от Covid-19. Сильные результаты их испытаний позволяют надеяться на то, что пострадавшие от пандемии отрасли смогут восстановиться быстрее, чем предполагалось ранее.

Достижения в защите населения от коронавируса оставались в центре внимания и во вторник. Европейский регулятор в сфере здравоохранения сообщил, что BioNTech (партнер Pfizer) и американская фармацевтическая компания Moderna уже подали заявки на регистрацию своих вакцин в ЕС.

Еще одним позитивным моментом для рынков стали появившиеся во вторник признаки возобновления в Вашингтоне переговоров о новом пакете помощи в условиях пандемии. Инвесторы внимательно следят за их ходом, потому что они могут повлечь за собой дополнительное экономическое стимулирование.

По итогам торгов во вторник S&P 500 вырос на 40,82 пункта (1,1%), до 3662,45, поставив уже 27-ой в 2020 году рекорд на закрытие торгов. Nasdaq Composite вырос на 156,37 пункта (1,3%), до 12355,11, поставив 46-ой рекорд на закрытие в этом году. Dow Jones Industrial Average прибавил 185,28 пункта (0,6%), поднявшись до 29823,92. DJIA завершил ноябрь с лучшим месячным приростом с 1987 года.

Несмотря на все перипетии 2020 года, с начала года S&P 500 набрал уже 13%, а Nasdaq Composite (благодаря росту акций технологических компаний) подскочил на целых 38%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник поднялась до 0,933% от 0,845% в понедельник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,7%. Опубликованные во вторник индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственных секторов крупных европейских экономик показали, что в еврозоне продолжается восстановление.

"Производственному сектору в Европе удалось сохранить относительную устойчивость, - говорит главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. - Такие данные в целом воодушевляют, но мало что говорят о более уязвимых секторах экономики, например, о секторе услуг".

Большинство азиатских фондовых индексов сегодня выросли. Shanghai Composite по итогам дня набрал 1,8%, гонконгский Hang Seng - 0,9%, японский Nikkei 225 - 1,3%.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая по версии Caixin в ноябре достиг максимального уровня за десять лет, что говорит об уверенном восстановлении второй по величине экономики мира.