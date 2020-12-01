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Фондовые биржи Азии растут 1 декабря на макростатистике и новостях о вакцине
08:01 01.12.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день зимы заметно увеличиваются, в основном на 1% или более, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики с учетом новостей о вакцинах от коронавируса и макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 6.52 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,31%, до 3436,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 2274,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,93%, до 26586,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,45%, до 2628,88 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,32%, до 26781,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 1,07%, достигая 6587,6 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре в силу активного восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны вырос до максимума с декабря 2010 года, до 54,9 пункта. А тот же показатель для Японии поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в октябре. Кроме того, безработица в Японии, с учетом сезонных колебаний, в октябре ожидаемо выросла до 3,1% с 3% месяцем ранее.
Также инвесторы оптимистично настроены по поводу восстановления экономики и в свете последних новостей с фронта борьбы с новым коронавирусом.
Так, в понедельник американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Позднее медицинский регулятор США FDA сообщил в релизе, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора.
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