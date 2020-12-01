Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы США 30 ноября снизились после долгого роста
07:57 01.12.2020 |
Биржевые индексы США снизились в понедельник в рамках коррекции после долгого роста, свидетельствуют результаты торгов.
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,46% до 3621,68 пункта, промышленный DJIA снизился на 0,91% до 29638,64 пункта, в то время как технологический NASDAQ скорректировался всего на 0,06% до 12198,74 пункта.
Новостным фоном остался рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета Джо Байдена, который по предварительным данным, был избран президентом США. В понедельник было объявлено, что на пост министра финансов Байден выдвинет экс-главу ФРС Джанет Йеллен, которую уважают участники рынка и полисимейкеры. Однако финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ
|Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов
|Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев
|Доллар 1 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Фондовые биржи Азии растут 1 декабря на макростатистике и новостях о вакцине
|Индексы США 30 ноября снизились после долгого роста
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией