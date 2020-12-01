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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индексы США 30 ноября снизились после долгого роста

07:57 01.12.2020 |

Фондовый рынок

 

Биржевые индексы США снизились в понедельник в рамках коррекции после долгого роста, свидетельствуют результаты торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,46% до 3621,68 пункта, промышленный DJIA снизился на 0,91% до 29638,64 пункта, в то время как технологический NASDAQ скорректировался всего на 0,06% до 12198,74 пункта.

Новостным фоном остался рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета Джо Байдена, который по предварительным данным, был избран президентом США. В понедельник было объявлено, что на пост министра финансов Байден выдвинет экс-главу ФРС Джанет Йеллен, которую уважают участники рынка и полисимейкеры. Однако финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.
По материалам: ПРАЙМ
 

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