Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские биржи 30 ноября закрылись в минусе на коррекции
12:00 30.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением в рамках коррекции, при этом по итогам месяца они выросли на 5-15% на ослаблении опасений за мировую экономику в свете надежд на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,49%, до 3391,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 2249,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,1%, до 26341,49 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,6%, до 2591,34 пункта; австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,26%, до 6517,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,79%, до 26433,62 пункта.
Несмотря на коррекционное снижение в последний день осени, основные фондовые рынки Азии выросли по итогам ноября: рынки Китая поднялись в среднем на 5%, индексы Гонконга и Австралии - примерно на 10%, Южной Кореи и Японии - на 14-15%. При этом ранее в понедельник KOSPI обновил исторический рекорд, который теперь составляет 2648,66 пункта. Рост Nikkei 225 за ноябрь (15,04%) стал рекордным за месяц с 1994 года.
Рост рынков региона по итогам ноября обусловлен надеждами на скорую массовую вакцинацию от коронавируса, что способствует улучшению перспектив мировой экономики в следующем году. "Состояние мировой экономики в 2021 году должно быть гораздо лучше. Тем не менее, возобновление пандемии, вероятно, приведет к сохранению нестабильности в первом квартале 2021 года, а затем дистрибуция вакцины поспособствует улучшению перспектив на остаток года", - считает старший рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.
Ограничить негатив на рынках Китая помогли внутренние статистические данные. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, прогноз составлял 51,5 пункта. PMI в непроизводственном секторе Китая в отчетном месяце достиг 56,4 пункта против 56,2 пункта месяцем ранее, показатель ожидался на уровне в 56 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
|Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса
|Алексей Голобуцкий: Досрочные парламентские выборы будут, если начнутся голодные бунты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коломойский блокирует «Ощадбанку» доступ к получению компенсации за Крым
|Объем выполненных стройработ в Украине в октябре увеличился на 13,3% - Госстат
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.11.20
|Депозитные ставки для физлиц 30.11.20
|Связанная с Коломойским компания отсудила офис ПриватБанка в Днепре
|НБУ предоставил рефинансирование 4 банкам на 5,8 миллиарда
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией