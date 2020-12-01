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Американские биржи 27 ноября закрылись небольшим ростом
08:15 30.11.2020 |
Биржевые индексы США незначительно подросли на оптимизме по восстановлению экономики в 2021 году, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,24%, до 3638,35 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,13%, до 29910,37 пункта, а технологический индекс NASDAQ поднялся на 0,92%, до 12205,85 пункта.
Трейдеры в США по-прежнему сохраняют надежду на скорое создание вакцины от коронавируса, что в итоге поддержит восстановление мировой экономики. В течение ноября компании AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech отчитались об успехах в разработках вакцин от коронавируса.
В то же время трейдеров продолжает беспокоить распространение коронавируса в США. По данным университета Джонса Хопкинса на четверг, более 181 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки.
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