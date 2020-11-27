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Фондовые рынки АТР 27 ноября в основном снижаются
07:55 27.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне сомнений в эффективности вакцины от коронавируса, представленной британской компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05%, до 3368,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,56%, до 2232,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 26776,83 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,07%, до 2627,81 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,2%,до 26590,26 пункта; австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,5%, до 6603,5 пункта.
Индексы реагируют на мнения экспертов о вакцинах против коронавируса. Так, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные результаты исследования Оксфордского университета и фармкомпании AstraZeneca основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов".
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. При этом эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%, однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Кроме того, несмотря на оптимизм, с которым ранее были восприняты новости о разработке вакцин, эпидемиологическая обстановка в мире по-прежнему остается тяжелой. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом превысило 60 миллионов, за все время было зафиксировано почти 1,5 миллиона летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен этот вирус.
Аналитики ANZ Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в мире и превышение отметки в 60 миллионов заражений представляет серьезную угрозу для восстановления мировой экономики и может оставить "шрамы".
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