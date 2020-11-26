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Биржи АТР 26 ноября торгуются разнонаправленно из-за нерешенных вопросов
08:07 26.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3358,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2237,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,01% - до 26672,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,14% - до 2605,27 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55% - до 26443,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,61% - до 6642,3 пункта.
В четверг на рынках Азии не наблюдается единой динамики. Ранее в течение недели индексы поддерживали новости о разработке вакцин. Подобные новости на рынках встречались бурным ростом в последнее время, поскольку давали надежду на скорый выход из кризиса, вызванный пандемией. В то же время в этой области остается много нерешенных вопросов, к которым относятся поставка вакцины, организация массовой вакцинации населения.
Аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda) отмечает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать, что рынки будут отходить от рисковых активов после наблюдаемого высокого спроса на них.
В то же время аналитик заметил, что ожидает положительной динамики. "Но в целом настроения остаются очень оптимистичными. Надежда на возвращение к нормальной экономической активности в 2021 году дает рынкам все необходимое для того, чтобы продолжать брать на себя риск, и только совершенно непредвиденное событие может убить эту тенденцию", - сказал Родда агентству Рейтер.
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