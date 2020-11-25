Фондовые биржи АТР 25 ноября закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись без единой динамики на фоне роста на американских биржах по итогам предыдущих торгов и внутренних новостей из Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,2%, до 3362,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 1,7%, до 2254,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,3%, до 26669,75 пункта, южнокорейский KOSPI сократился на 0,62%, до 2601,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до 6683,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, до 26296,86 пункта.

Азиатские трейдеры обратили внимание на то, что американские биржи во вторник закрылись ростом, а фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов на фоне ослабления политической неопределенности в стране. В частности, в понедельник управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.

"Главным сейчас является официальная информация о том, что администрация Байдена начнет работу. И у нас есть достаточно ликвидности от мировых центробанков", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).

В то же время, как пишет агентство, давление на рынок акций Китая оказали внутренние новости о предписании местным властям начать расследование в отношении проектов по производству автомобилей на альтернативных источниках энергии в стране, связанных с застройщиками Evergrande Group и Shenzhen Baoneng.