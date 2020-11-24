Фондовые индексы США выросли 23 ноября на позитивных результатах исследований вакцин

Основные фондовые индексы США в понедельник отметились ростом, поскольку многообещающие результаты исследований вакцин от Covid-19 укрепили надежды на восстановление экономики в 2021 году.

Dow Jones Industrial Average вырос на 327,79 пункта, или на 1,1%, до 29591,27 пункта, после того, как завершил прошлую неделю с понижением.

S&P 500 набрал 20,05 пункта, или 0,6%, достигнув 3577,59 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 25,66 пункта, или на 0,2%, до 11880,63 пункта.

Оксфордский университет и AstraZeneca заявили, что их вакцина по итогам крупного исследования показала 90%-ную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом без серьезных побочных эффектов при одной из схем лечения. Эти результаты вселяют в инвесторов дальнейший оптимизм по поводу того, что выпуск эффективных вакцин в следующем году поможет сдержать коронавирус и обеспечит восстановление проблемных секторов экономики.

"При изучении подробностей эти новости кажутся очень благоприятными", - прокомментировал Пол О'Коннор, директор смешанных классов активов в Janus Henderson Investors. "Перспектива существенной нормализации экономической активности во второй половине следующего года становится все более отчетливой", - пояснил О'Коннор.

В отличие от прививок Pfizer и Moderna, вакцину AstraZeneca можно хранить при температуре выше нуля по Цельсию, что облегчит ее распространение.

Pfizer и ее партнер BioNTech в пятницу попросили Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) утвердить их вакцину от Covid-19 и сказали, что ее распространение может начаться в середине декабря.

Как показали предварительные данные, в декабре деловая активность в США ускорилась, достигнув максимума более чем за пять лет, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение карантинных ограничений. Согласно индексам PMI от IHS Markit, активность в производственном секторе и сфере услуг все еще остается на территории роста.

Тем временем избранный президент США Джо Байден планирует назначить на пост министра финансов бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая ранее заявляла, что поддерживает наращивание государственных расходов на поддержку американской экономики, пострадавшей от пандемии.

И все же аналитики опасаются, что в ближайшие месяцы увеличение числа случаев Covid-19 может сказаться на росте экономики США, особенно по мере того как будет исчезать эффект от государственных стимулирующих программ, введенных весной.

"В США и Европе число случаев Covid растет тревожными темпами, и ограничения, кажется, будут жестче, чем мы предполагали месяц назад", - отмечает Кристофер Смарт, стратег по мировым рынкам из Barings.

Он предупредил, что связанная с пандемией потеря рабочих мест в некоторых секторах и в малом бизнесе может быть боле длительной, чем ожидает рынок. "Даже с появлением вакцины будут последствия и ущерб, которые замедлят восстановление", - пояснил Смарт.

Количество новых зараженных коронавирусом в США в воскресенье составило 142 732 человека, а число госпитализированных 13-й день подряд побило рекорд. В целом число зараженных на выходных снижается, а скользящая средняя по стране за семь дней продолжает расти.

В Европе, где власти приняли более жесткие меры для борьбы со второй волной вируса, ограничения уже влияют на экономику. Согласно индексам PMI от IHS Markit, деловая активность в регионе в этом месяце упала, причем особенно сильно - во Франции.

В понедельник ростом отметились 7 из 11 секторов S&P 500. В число лидеров входят секторы, чувствительные к экономической ситуации, например, нефтегазовый и финансовый. Бумаги компаний в таких сферах, как здравоохранение и недвижимость, завершили день с понижением.

Акции нефтегазовых компаний пострадали в этом году из-за воздействия Covid-19, приведшего к резкому замедлению деловой активности и поездок. Недавно эти акции получили поддержку за счет восстановления нефтяных цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,4%, до 46,06 доллара за баррель, достигнув максимального уровня с марта. В среду котировки росли в свете сообщений о том, что йеменские хуситы произвели ракетный обстрел распределительной станции Saudi Aramco в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Акции операторов круизных лайнеров и авиакомпаний тоже получили поддержку от новостей о вакцине: акции Royal Caribbean Group набрали 4,4%, а бумаги Carnival и Delta Air Lines - 4,8% и 4,5% соответственно.

Акции AstraZeneca в Лондоне упали на 3,8%. Некоторые инвесторы, судя по всему, разочарованы тем, что показатель эффективности ее вакцины ниже, чем у Pfizer и Moderna.

Акции Moderna прибавили 3,5%. Акции Pfizer просели на 0,5%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%. Торги на азиатских рынках прошли преимущественно в плюсе. Китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций подросла с пятничных 0,828% до 0,857%.