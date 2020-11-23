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Фондовые рынки АТР 23 ноября растут на оптимизме вокруг вакцины
07:55 23.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на фоне новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,86% - до 3406,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27% - до 2295,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,18% - до 26403,17 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,85% - до 2600,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53% - до 6572,1 пункта. Японская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем, по итогам торгов в пятницу Nikkei 225 снизился на 0,42% - до 25527,37 пункта.
В понедельник трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг вакцины от коронавируса. Ранее компании Pfizer и Moderna объявили об успешных испытаниях своих кандидатов, которые показывали эффективность на уровне около 95%. Это вызвало волну оптимизма на рынках. В связи с этим некоторые страны начали объявлять о скором начале вакцинации населения.
В то же время эксперты отмечают, что на данный момент рынки "колеблются" между новостями о вакцинах и опасениями, вызванными продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Ситуация по-прежнему остается тяжелой в США, где число случаев заражения коронавирусом за неделю выросло на один миллион и превысило 12 миллионов случаев. В ряде стран Европы на фоне "второй волны" были введены новые карантинные меры.
"Новости о вакцинах вызывают большой энтузиазм, и это логично - чем скорее мы сможем получить эффективную вакцину, тем скорее вернемся к нормальной жизни. Проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что мы сначала должны пережить зиму, которая может встретить нас неприятными экономическими сюрпризами", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Wells Fargo Asset Management Брайан Якобсен (Brian Jacobsen).
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