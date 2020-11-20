Азиатские фондовые биржи 20 ноября закрылись в основном в плюсе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом после подъема на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3377,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 2289,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,4%, до 26451,54 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,42%, до 25527,37 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,24%, до 2553,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,12%, до 6539,2 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США по итогам четверга выросли в пределах 1% по основным индексам на новостях о грядущем возобновлении переговоров о пакете стимулирования американской экономики.

Между тем, давление на настроение трейдеров в Японии оказала ситуация с коронавирусом в стране, где, по данным на четверг, вторые сутки подряд фиксировали свыше 2 тысяч новых случаев COVID-19.

"Основное внимание уделяется возобновлению распространения коронавируса (в Японии - ред.). Рынок акций вырос до довольно хорошего уровня, теперь есть стимул немного зафиксировать прибыль", - сказал агентству Рейтер главный стратег Monex Securities Такаси Хироки (Takashi Hiroki). Днями ранее индекс Nikkei 225 несколько сессий подряд достигал максимального уровня на закрытии торгов с 1991 года.