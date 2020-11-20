Фондовые индексы США 19 ноября развернулись вверх

Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2%, ил 44 пункта. Nasdaq Composite вырос на 0,9%.

Все три индекса открылись с понижением и колебались между ростом и падением большую часть сессии. Направление торгов изменилось после сообщений о возможном возобновлении переговоров о принятии Вашингтоном пакета помощи в условиях пандемии Covid-19.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами по пакету помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции лидер меньшинства в сенате Чак Шумер.

Рост на S&P 500 возглавили акции энергетических и технологических компаний. Акции Halliburton выросли более чем на 3%, тогда как бумаги Apple и Amazon.com также отметились умеренным ростом.

На этой неделе рынки акций были подвержены колебаниям. С одной стороны, инвесторы надеются на то, что вакцины от Covid-19 обеспечат ускоренное восстановление экономики, с другой - им приходится иметь дело с текущими экономическими проблемами. Настроение многих участников рынка ухудшилось из-за роста числа заболевших Covid-19, новых карантинных мер и неясности в вопросе о том, как быстро удастся сделать вакцину доступной для широких масс.

"Рынки пытаются отразить в котировках два очень разных новостных повода с очень разными сроками, - говорит аналитик J.P. Morgan Asset Management по международным рынкам Хью Гимбер. - Новости о вакцине, однозначно, позитивны, но распространение вакцины - вопрос нескольких месяцев или кварталов. В краткосрочной перспективе доминирует тревога насчет роста числа заболевших и ухудшения экономических перспектив".

Планы Pfizer в ближайшие дни подать заявление на регистрацию своей вакцины от Covid-19 в среду помогли Dow Jones Industrial Average вплотную приблизиться к внутридневному рекорду. Однако позднее стало известно, что власти города Нью-Йорка с четверга временно закроют государственные школы из-за резкого роста числа заболевших. Инвесторы опасаются, что с учетом напряженной обстановки местные власти будут вынуждены приостановить работу в ряде отраслей экономики.

"Все пытаются понять, насколько быстро мы сможем вернуться к привычному ритму жизни, - говорит Гимбер. - О массе негативных факторов мы пока и не задумываемся. Новости от разработчиков вакцин радуют, однако многие вопросы на этот счет остаются без ответа".

Власти штатов вводят новые ограничения, чтобы замедлить распространение вируса. В Кентукки, Миннесоте, Висконсине и Иллинойсе закрывают бары и рестораны, ограничивают возможность собираться компаниями и ужесточают требования к ношению медицинских масок.

В четверг Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали американцев не путешествовать в День благодарения, сославшись на рост случаев госпитализации и летальных исходов в стране.

Некоторые инвесторы предпочли взять паузу, учитывая, что в начале этой недели Dow Jones Industrial Average и S&P 500 уже обновили рекордные максимумы.

"Я не вижу особых возможностей для инвесторов, у которых есть деньги и которые хотят вложить их прямо сейчас, - говорит инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors Тим Кортни. - Если бы в марте мне сказали, что в мире начнется пандемия и нам придется несколько раз за год останавливать работу предприятий, но в конце года фондовые индексы все равно будут бить рекорды, я бы не поверил".

Инвесторы отмечают, что хотя недавние события, касающиеся разработки вакцины, внушают надежду, может возникнуть ряд препятствий, например задержки при получении одобрений от регуляторов или сложности при производстве, транспортировке и распространении большого числа доз. Кроме того, властям может потребоваться убедить категорию людей, противящихся вакцинации.

"Что если рост приведет к изменению планов потребителей и их поведения? Или же потребители вновь отложат расходы? - задается вопросом Кортни. - Не думаю, что это учтено в ценах".

Благодаря вышедшим сегодня данным, инвесторы получили представление о состоянии экономики.

На прошлой неделе заявки на пособия по безработице выросли: первичные заявки достигли 742 000. Между тем есть признаки дальнейшего восстановления экономики, но после сильного отскока, произошедшего в 3-м квартале и последовавшего за весенним спадом, вызванным пандемией, темпы замедлились.

Продажи жилья на вторичном рынке в октябре достигли максимума за 14 лет. Средняя цена достигла новых высот. Согласно Национальной ассоциации инвесторов, продажи жилья на вторичном рынке в октябре выросли в сравнении с сентябрем на 4,3% с коррекцией на сезонность и составили 6,85 млн. Это максимум с февраля 2006 года. В октябре произошло повышение на 26,6% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

В последние месяцы рынок жилья был сильным звеном экономики ввиду низких ипотечных ставок, улучшения возможностей для удаленной работы и поисков дополнительных площадей на время пандемии.

"Улучшение данных по рынку жилья несет в себе уверенность, - считает Кросби. - Посмотрев на данные по жилищному рынку, мы можем перенести картину на другие части экономики. Это уверенность потребителей. Спрос на жилье высокий, и мы полагаем, что он останется таким после пандемии, когда мы перейдем к новой конъюнктуре".

Акции L Brands подскочили на 15% после того, как компания сообщила, что высокие продажи в сети Bath & Body Works компенсировали сокращение выручки в бренде Victoria's Secret. Общая квартальная выручка компании подросла на 14%.

Акции Macy's потеряли 0,4%. Сеть универмагов сообщила, что в 3-м квартале продажи упали на 20%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,853% с 0,880% днем ранее.

Нефть Brent подешевела примерно на 1% до 43,92 доллара за баррель. Цены на золто снизились на 0,7%.

В Европе Stoxx Europe 600 потерял 0,8%. Основные азиатские индексы завершили сессию разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite набрал почти 0,5%.